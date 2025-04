Solo alrededor de la mitad de los republicanos dicen que Trump se ha centrado en las prioridades correctas, la encuesta de AP-NORC encuentra

WASHINGTON (AP) – Muchos estadounidenses no están de acuerdo con los esfuerzos agresivos del presidente Trump para promulgar rápidamente su agenda, hallazca una nueva encuesta e incluso los republicanos no están abrumadoramente convencidos de que su atención ha estado en el lugar correcto.

Los estadounidenses tienen casi el doble de probabilidades de decir que Trump se ha centrado principalmente en las prioridades incorrectas y dice que se ha centrado en los correctos, según la encuesta de El Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC .

La mayoría no ha sido sorprendida por el drama de los primeros 100 días de Trump. Alrededor de 7 de cada 10 adultos estadounidenses dicen que los primeros meses del segundo mandato de Trump han sido principalmente lo que esperaban, y solo alrededor de 3 de cada 10 dicen que las acciones del presidente republicano han sido en su mayoría inesperadas.

Pero eso no significa que estén satisfechos con cómo han ido esos meses de apertura.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas cuando él y la primera dama Melania Trump se parten de Marine One del South Lawn de la Casa Blanca, el viernes 25 de abril de 2025 en Washington. El presidente y la primera dama viajarán a Roma y al Vaticano para asistir al funeral del Papa Francisco. (AP Photo/Alex Brandon)

Rahsaan Henderson, demócrata de California, dijo que “han sido uno de los 100 días más largos que he tenido que sentarme”.

“Realmente está haciendo las cosas que dijo que iba a hacer”, dijo Tanner Bergstrom, de 29 años, republicano de Minnesota. Él “no está haciendo un montón de promesas y ascendiendo al cargo y no pasa nada … realmente me gusta eso. Incluso si es algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, todavía está haciendo lo que dijo que iba a hacer”.