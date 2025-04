O’Reilly señala a Trump ‘cometiendo un error’ con la postura de Abrego García

By







Bill O’Reilly argumentó que el presidente Trump está “cometiendo un error” sobre su firma postura sobre la deportación y la falta de voluntad de Kilmar Abrego García para devolverlo a los Estados Unidos a pesar de una orden de la Corte Suprema.

O’Reilly, discurso En su “No hay noticias de spin”, dijo que Trump podría estar alienando a la Corte Suprema al no facilitar el regreso de Abrego García.

“La administración Trump está cometiendo un error no traer al hombre de vuelta porque la Corte Suprema quiere que el hombre regrese”, dijo O’Reilly en los comentarios destacados por Mediaite. “Y si soy el presidente Trump, no quiero alienar a la Corte Suprema, punto”.

O’Reilly señaló que Abrego García es un ciudadano salvadoreño que se encuentra en el sistema de inmigración de los Estados Unidos después de que una orden judicial de 2019 le otorgó permiso para evadir las condiciones potencialmente mortales en El Salvador.

La deportación del hombre de Maryland se ha convertido en un punto de inflamación en la política estadounidense, y los demócratas exigen que lo devuelvan.

La orden de la Corte Suprema para que la administración “facilite” su regreso ha llevado a los funcionarios de Trump a asumir la responsabilidad del gobierno salvadoreño, que ha dicho que no devolverán a Abrego García.

La batalla también destaca la lucha de la rama ejecutiva con el poder judicial a medida que el caso se desarrolla en los tribunales.

O’Reilly estaba a favor de traer a Abrego García de regreso a los Estados Unidos y dejar que el sistema de justicia maneje el caso.

Abrego García ha estado bajo escrutinio de la administración por participar en el “tráfico de personas” y la pandilla MS-13. El Departamento de Seguridad Nacional reveló que era sospechoso de tráfico de personas mientras se detuvo para una parada de tráfico en Tennessee en 2022 mientras conducía con otras ocho personas.

“Las autoridades en Tennessee no cobraron a este tipo, García, con nada, pero lo atraparon. No, no es un tipo que corta el césped el sábado en Maryland”, argumentó O’Reilly.

“Pero deja que el Departamento de Justicia lo pruebe, y luego lo arrances”, agregó.





