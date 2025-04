Jake Sullivan: Trump-Zelensky Reunión ‘Primera astilla de esperanza que he tenido en mucho tiempo’

By

El ex asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo que la reciente reunión entre el presidente Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le dio la “primera astilla de esperanza que he tenido en mucho tiempo”.

“Viste esa reunión entre el presidente Trump y el presidente Zelensky, imágenes muy públicas, imágenes muy notables realmente. Pero, ¿qué te indica eso?” Martha Raddatz de ABC News le preguntó a Sullivan sobre “Esta semana”.

“Bueno, me da la primera astilla de esperanza que he tenido en mucho tiempo porque lo que he visto hasta la fecha es que el presidente Trump le da a Vladimir Putin el reconocimiento de Crimea, que Rusia ocupó ilegalmente y anexó”, respondió Sullivan.

“Incluso China no ha reconocido a Crimea como parte de Rusia, y el presidente Trump le está diciendo a los rusos que hará eso. Le ha dado una promesa de que Ucrania no será parte de la OTAN, y le ha dado una promesa de que puede mantener todo el territorio que ha invadido e incautado ilegalmente”, agregó.

Desde el regreso del presidente Trump al cargo hace unos meses, su administración ha presionado para poner fin a la guerra en Ucrania, hablando con Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin.

Trump y Zelensky se conocieron el sábado en Roma antes del funeral del Papa Francisco, quien murió la semana pasada.

“Buena reunión. Discutimos mucho uno a uno”, escribió Zelensky en la plataforma social X el sábado. “Esperando resultados en todo lo que cubrimos”.

“Proteger la vida de nuestra gente. El alto el fuego completo e incondicional. La paz confiable y duradera que evitará que se rompa otra guerra. Reunión muy simbólica que tiene el potencial de volverse histórico, si logramos resultados conjuntos”, agregó. “Gracias @Potus”.

El domingo, el secretario de estado, Marco Rubio, dijo que la “única solución” para la guerra en Ucrania es una negociación en la que tanto Rusia como Ucrania “renuncian a algo”.

“No hay una solución militar para esta guerra”, dijo Rubio a Kristen Welker de NBC News en “Conoce la prensa”. “La única solución a esta guerra es un acuerdo negociado donde ambas partes tendrán que renunciar a algo que dicen que quieren, y tendrán que darle al otro lado algo que desearían no”.

“Así es como terminas las guerras, y eso es lo que estamos tratando de lograr aquí para que más personas no morirán”, agregó.

