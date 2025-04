El administrador de Trump hizo recortes catastróficos para la investigación de la salud.

En cuestión de semanas, el laboratorio de investigación que dirijo en la Universidad de Michigan ha perdido seis subvenciones financiadas por la salud. Supongo que se terminarán más de mis subvenciones federales, dado el trabajo que hacemos en mi laboratorio se centra en la prevención de la violencia y el desarrollo positivo de los jóvenes entre los jóvenes LGBTQ+ jóvenes raciales y de minorías étnicas, temas etiquetados como “dei” e “ideología de género” por parte de la administración Trump.

He pasado innumerables horas tratando desesperadamente de aprender a comenzar una campaña de recaudación de fondos para mantener nuestro trabajo en funcionamiento y mi personal empleado, escribiendo apelaciones al NIH y demandando al NIH y al Departamento de Salud y Servicios Humanos para recuperar nuestras subvenciones. También he pasado mucho tiempo pensando en cómo nosotros, como investigadores, deberíamos haber hecho un mejor trabajo al explicar la importancia de la investigación de salud pública para el público estadounidense. Si lo hubiéramos hecho, creo que habría más protesta pública en estas acciones tomadas por la administración actual para destruir la investigación de salud pública en este país.

Hay tanta bondad, amor y cuidado que entra en nuestro trabajo, el trabajo que hace que los hogares, las escuelas y las comunidades sean más seguros para las personas en todos los Estados Unidos, tal vez incluso para usted y/o alguien que le importe, y si termina, los efectos serán calamitosos.

La investigación de salud pública debería beneficiar a todos los estadounidenses, y esto requiere que algunas investigaciones se centren específicamente en las poblaciones minoritarias. Eso es porque no todos reciben el mismo cuidado o atención en este país. Por ejemplo, las minorías raciales y étnicas y los jóvenes LGTBQ+ tienen una carga desproporcionada de adversidades y resultados de salud negativos. Un factor que podría aumentar el riesgo de violencia para los adolescentes heterosexuales puede no ser el mismo que podría aumentar el riesgo de violencia para los adolescentes LGTBQ+. Del mismo modo, los recursos disponibles para un grupo racial/étnico que experimenta victimización violenta podría ser diferente de los recursos disponibles para otros grupos raciales/étnicos que experimentan violencia.

Al centrar algunas investigaciones en grupos específicos de personas, tenemos una mejor oportunidad para acercarnos a la igualdad de salud en los Estados Unidos. Debemos reconocer que un enfoque de “talla única” podría no ser el enfoque más impactante o rentable para abordar los principales problemas de salud pública como la violencia, los problemas de salud mental y el abuso de sustancias. Hacer que los espacios de investigación se sientan seguros para las personas con diferentes identidades y experiencias conducen a una mayor inclusión en la investigación financiada por el gobierno federal. Ser inclusivo es algo bueno: significa que todos en los Estados Unidos se consideran importantes en la investigación de salud pública. También hace que la investigación sea más confiable e impactante. Estudios como los que superviso intentan cerrar la brecha entre lo que experimentan la mayoría y las poblaciones minoritarias con respecto a su salud física, mental y social.

Por ejemplo, un adulto joven en uno de nuestros estudios (que se terminó el 12 de marzo) sobre la agresión sexual entre los hombres de las minorías sexuales dijo: “Gracias por hacer y mantener el espacio para LGBTQIA2S+ Men y ser explícitamente inclusivo de hombres trans/la gente de la mascara. La investigación de salud pública debe sentirse segura para todos, y también debería beneficiar a todos en los Estados Unidos.

LGTBQ+ Jóvenes (quienes representan aproximadamente el 10% de los jóvenes en esta nación) y jóvenes de minorías raciales y étnicas (que representan aproximadamente la mitad de los jóvenes en esta nación) son mucho más vulnerables a la violencia y tienen más dificultades para obtener ayuda. Necesitamos desesperadamente programas adaptados específicamente a ellos. Si este trabajo termina, sufrirán. Al disminuir drásticamente la financiación para los esfuerzos de prevención e intervención impactantes disponibles para estos jóvenes, temo que la violencia, el suicidio, los problemas de salud mental y el abuso de sustancias aumentarán. Terminar estas subvenciones también envía un mensaje a estos jóvenes de que la administración actual no les importa, que sus experiencias “ya no efectúan las prioridades de la agencia” y que la investigación sobre ellos “no hace nada para mejorar la salud de muchos estadounidenses” (todo lo cual me dijeron en las cartas de terminación que recibí del NIH).

La mayoría de las personas en este país saben y se preocupan por alguien que es LGBTQ+, incluso si no lo conscientes. Este podría ser un niño que enseñas, un niño que entrena en un equipo deportivo, un niño que asiste a tu iglesia, un niño que vive al lado que te saludas todos los días o un niño que viaja a la escuela. Estos niños y sus familias merecen tener acceso a la prevención y el tratamiento de alta calidad también. En uno de mis proyectos financiados por NIH que evalúan el impacto de un programa de tutoría en línea para jóvenes trans (terminado el 12 de marzo)uno de los adolescentes dijo: “El aliento y el apoyo de mi mentor me ayudaron a sentirme visto, consolado y, como si no esté solo, es algo que he estado necesitando durante un tiempo.. ”

En otro estudio de NIH (terminado el 21 de marzo) Eso fue brindando apoyo a los cuidadores de LGBTQ+ Juvenil, un cuidador habló sobre el impacto positivo del programa que decía: “”También me hizo aún más convencido de que haré lo que tenga que hacer para luchar para mantener [my LGBTQ youth] seguro, y ya sabes, hazla vivir su vida auténticamente. ” Tener que detener abruptamente estos estudios de investigación no solo es peligroso y perjudica a los niños y las familias, sino que también es costoso.

La vida Se estima que el costo por víctima de violencia sexual es superior a $ 122,000 por víctima (incluidos los costos médicos, la pérdida de productividad laboral, etc.). Al finalizar los fondos para la investigación de agresión sexual, no solo aumentarán las agresiones sexuales, sino que también lo harán los costos para el público estadounidense. Las comunidades, hogares, escuelas, universidades, lugares de empleo y unidades militares probablemente también se volverán menos seguras, y las vidas se perderán ya que la agresión sexual es un predictor de suicidio, entre muchos otros resultados devastadores a corto y largo plazo.

Más allá de los impactos dañinos en jóvenes, familias y comunidades, terminar la investigación financiada por el gobierno federal está resultando en que los estadounidenses trabajadores pierdan sus trabajos. Empleo a más de 50 personas en mi laboratorio de investigación de violencia interpersonal en la Universidad de Michigan, y provienen de todos los ámbitos de la vida: jóvenes, mayores, personas de color, personas LGBTQ+, padres y abuelos, personas de diversos orígenes religiosos/culturales, incluidos cristianos y veteranos que lucharon por nuestro país. Muchos de mis empleados hacen este trabajo para que los niños no tengan que pasar por lo que pasaron cuando eran niños.

Un anciano nativo americano que trabaja en mi laboratorio me dijo: “TSu trabajo es el destino de nuestra gente“-Trabajo que está ayudando a los nativos americanos a sanar de generaciones de trauma y ayudar a mantener a los niños a salvo de la violencia sexual. Como dijo una niña nativa americana que tomó nuestra clase de autodefensa de empoderamiento”.Aprendí que vale la pena defender. ” Las subvenciones pendientes que mantendrían este trabajo en marcha pueden no ser financiadas porque es probable que se clasifique como “DEI” dado su enfoque en los nativos americanos.

Saber que tendré que dejar ir a la mayoría de mi personal y que nuestro trabajo que salvará vidas se detendrá si no recuperamos nuestras subvenciones o recibimos una gran donación en el futuro cercano es agonizante. Nunca he sentido una sensación de impotencia y pérdida como esta.

Este trabajo nunca ha sido sobre dólares o publicaciones de subvenciones para mí, se trata de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontré. A pesar de la devastación de los últimos dos meses, ha habido algunos forros de plata. Primero, he visto cuán profundamente mi personal me ama y se cuida a mí y a los demás, lo que me motiva a seguir adelante. También he sido testigo de que mis padres se transforman de los partidarios de Trump a los estadounidenses indignados por lo que le está sucediendo a este país, y están desconsolados sobre lo que me está sucediendo a mí, su hijo primogénito. Su transformación y las acciones que están tomando (por ejemplo, ayudándome a recaudar fondos, llamando a sus senadores/representantes) me dan la esperanza de que otras personas también puedan transformar.

El amor que tengo por mi esposa también se ha fortalecido. Ella me ha sostenido durante las noches de insomnio cuando todo lo que puedo hacer es llorar por pérdidas tan monumentales y el temor de que nuestro matrimonio entre personas del mismo sexo también pueda estar en peligro. Sin embargo, ella también me recuerda que nada borrará nuestro amor el uno por el otro. Esto me da paz en una tormenta de oscuridad caótica. Espero que los que sean lastimados por el borrado de la investigación de salud pública, incluidos los jóvenes LGBTQ+ de color de color, puedan encontrar motivación para seguir adelante, tener esperanzas y encontrar momentos de paz también. Aún así, estoy aterrorizado de que se pierdan vidas vulnerables.

Incluso si no lo sabe, es probable que haya sido tocado de manera positiva por la investigación de salud pública, o alguien que sabe que es probable que haya sido. Si usted o alguien que ama ha recibido atención preventiva o tratamiento para el cáncer o las condiciones de salud mental, existe una buena posibilidad de que la investigación financiada por NIH lo informara directa o indirectamente. Estos estudios están ahora en grave peligro.

Animo a cada persona que lea este ensayo a Visite el reportero de NIH. Escriba algo con lo que usted o un ser querido ha luchado: depresión, suicidio, cáncer, diabetes, abuso de drogas, alcoholismo, trauma, y ​​lee sobre el trabajo que salva la vida en los Estados Unidos Desafortunadamente, puede haber sido cancelado o en riesgo de ser cancelado bajo la administración actual. Lamento profundamente no haber hecho más como investigador hasta ahora para compartir la bondad, la humanidad y el impacto de nuestro trabajo con el público estadounidense. Espero que no sea demasiado tarde. También espero que cada persona que lea esto haga algo para ayudar a que la investigación de salud pública vuelva a la pista en este país. Todos se benefician de él, incluido usted.

La Dra. Katie Edwards es profesora de trabajo social en la Universidad de Michigan, donde dirige el Laboratorio de Investigación de Violencia Interpersonal (IVRL). El IVRL, que emplea a más de 50 empleados actualmente en riesgo de perder sus empleos, estudia la prevención de la violencia y el desarrollo positivo de los jóvenes entre jóvenes vulnerables, incluidas las jóvenes LGBTQ+ jóvenes y minoritarias raciales/étnicas. La Dra. Edwards ha publicado varios artículos, y su trabajo ha sido financiado por agencias federales y fundaciones privadas. La Dra. Edwards creció en Georgia, donde gran parte de su familia reside hoy, y actualmente vive en Michigan con su esposa y sus cuatro gatos.