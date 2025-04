Michelle Obama: El mayor ‘miedo’ es la política de deportación de Trump

La ex primera dama Michelle Obama dijo en un nuevo podcast que teme a los inmigrantes y lo que caracterizó como la falta de debido proceso involucrado en las políticas de deportación de la administración Trump.

En el episodio del lunes de “On Purpose with Jay Shetty”, Obama y su hermano, Craig Robinson, discutieron el miedo que experimentaron crecer a ser el objetivo de ser el color de su piel.

Cuando se le preguntó cuál ha sido la “prueba reciente más difícil de ese miedo”, la ex primera dama asintió con su identidad altamente reconocible, pero dijo que se preocupa por los inmigrantes y las personas de color que podrían ser atacadas por la aplicación de la ley.

“En este clima actual, para mí es, ya sabes, lo que le está sucediendo a los inmigrantes”, dijo Obama, cuando se le preguntó sobre sus miedos.

“Así que ya no es el miedo para mí”, continuó. “Conduzco en una caravana de cuatro autos con una escolta policial. Soy Michelle Obama. Todavía me preocupo por mis hijas en el mundo a pesar de que son algo reconocibles”.

“Entonces, mis miedos son por lo que sé que está sucediendo en las calles de toda la ciudad”, agregó.

Obama expresó su preocupación por el enfoque de la administración hacia los tribunales, en particular en asuntos relacionados con la inmigración.

Ella dijo que está especialmente preocupada “ahora que tenemos liderazgo que es, más o menos, determinar indiscriminadamente quién pertenece y quién no, y sabemos que esas decisiones no se toman con los tribunales y con el debido proceso”.

La ex primera dama dijo que está preocupada por las decisiones desde el punto de vista de: “No te pareces a alguien que pertenece. Puedo determinar simplemente mirándote que eres una buena persona o que no eres una buena persona”.

“Y sabiendo que hay tantos prejuicios y tanta racismo y tanta ignorancia que alimenta ese tipo de opciones, me preocupo por las personas de color en todo este país. Y no sé si tendremos a los defensores para proteger a todos. Y eso me hace asustar. Me mantiene despierto por la noche”.

Sus comentarios hacen eco de las preocupaciones de muchos demócratas que dicen la estrategia del presidente Trump de deportar a los miembros de pandillas acusados ​​a El Salvador carece del debido proceso y los riesgos deportan erróneamente a las personas, como en el caso de Kilmar Abrego García.





Fuente