Opinión: Por asustado que tengas, no tienes suficiente miedo

WASHINGTON – Por asustado que esté por nuestra democracia, no tiene suficiente miedo.

El presidente de los Estados Unidos, desde el momento en que recuperó la oficina, ha sido paso a paso después del libro de jugadas del autócrata. Se ha ido tras universidades por no obedecer sus decretos. Ha extorsionado firmas de abogados por tener el personal, o simplemente una vez que ha tenido el personal, personas que lo cruzaron. Se ha dirigido a los antiguos asistentes de enjuiciamiento que lo desafiaron. Ha arrestado a un juez local por no ayudarlo a reunir a los migrantes para la deportación. Ha atacado a la prensa libre por no inclinarse a su voluntad. En su primer día en el cargo, liberó de la prisión de cientos de terroristas domésticos, efectivamente una milicia personal, que agredió a los policías a su nombre.