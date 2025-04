La demanda de Donald Trump para el funeral del Papa Francisco se vuelve viral

Donald Trump está atrapando a Flak por usar un traje azul para el funeral del Papa Francisco, y los usuarios de las redes sociales no están frenando sus opiniones.

Trump no fue el único líder mundial cuyo atuendo fue interrogado.

Si bien el Vaticano no nota ningún código de vestimenta fúnebre en particular en su sitio web, dijo una fuente a Gente Ese atuendo para la ceremonia del sábado no fue restringido.