Trump dispara a Doug Emhoff, designados de Biden de la Junta del Museo del Holocausto

El ex segundo caballero Doug Emhoff el martes fue expulsado de la Junta del Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos, que incluye a más de 50 miembros del presidente.

“Hoy, me informaron de mi eliminación del Consejo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos. Permítanme ser claro: el recuerdo del Holocausto y la educación nunca deberían ser politizados. Para convertir una de las peores atrocidades de la historia en una cuña es peligroso, y deshonra la memoria de seis millones de judíos asesinados por nazis que este museo fue creado para preservar”, dijo Emhoff en una declaración a la colina.

“Ninguna decisión política divisiva sacudirá mi compromiso con el recuerdo y la educación del Holocausto o con combatir el odio y el antisemitismo. Continuaré hablando, educando y luchar contra el odio en todas sus formas, porque el silencio nunca es una opción”, agregó.

Emhoff, quien es judío, trabajó para combatir el aumento del antisemitismo durante la administración Biden y fue nombrado miembro de la Junta por el ex presidente. También estuvo activo en la campaña, para batear para el vicepresidente Harris en desafiar al presidente Trump antes de que ella perdiera ante él en noviembre.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a The Hill que algunos miembros del consejo han sido liberados y la administración Trump está entrevistando a potenciales reemplazos.

Otros ex funcionarios retirados del consejo incluyeron al ex jefe de gabinete de Biden, Ron Klain, la ex asesora de política interna de Biden, Susan Rice, y ex asesora principal de la primera dama Jill Biden Anthony Bernal, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros, El New York Times informó

El museo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las mudanzas. El consejo incluye más de 50 miembros y miembros designados por la Cámara y el Senado, según el sitio web del museo.

La Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca envió un correo electrónico a los miembros del consejo el martes por la mañana, declarando: “En nombre del presidente Donald J. Trump, escribo para informarle que su posición como miembro del Consejo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos termina, efectivo de inmediato”, según The Times.

Trump anunció en febrero que terminaría los términos de varios miembros de la Junta del Centro Kennedy y se convertiría en presidente de una nueva junta. Del mismo modo, los presidentes nombraron miembros de la Junta del Centro Kennedy y había incluido algunos nombres de la era Biden como la ex secretaria de prensa Karine Jean-Pierre.





Fuente