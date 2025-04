Antes de la visita del equipo, el atleta Star esquivó responder si se uniría a las Águilas el lunes, simplemente respondiendo “ umm “Para un periodista que le preguntó en la Gala de la revista Time la semana pasada. Hurts no hizo más comentarios en ese momento.

Los jugadores adicionales que no asistieron fueron AJ Brown, Jordan Davis, Devonta Smith, Quinyon Mitchell, Jalen Carter, Brandon Graham, Nolan Smith, Zack Baun, Nakobe Dean, CJ Gardner Johnson y Darius Slay, según un lista compartido después de la ceremonia del lunes.

“Como fanático de las Águilas, esto me hace gustarme mucho más a este tipo”, una persona dicho de heridas.

Otro agregado“Jalen Hurts no necesita una razón para no ir a la Casa Blanca. Jalen Hurts tiene todo el derecho de no ir”.