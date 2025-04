Estados Unidos pierde, sin importar cuántas ofertas de tarifas corta Trump

Los funcionarios de Trump han estado tratando de desviar la atención de la caída precipitada en el mercado de valores causado por los aranceles de Trump. Del presidente en abajo, han estado diciendo a la gente que solo Toma tu medicina Y que, a largo plazo, los aranceles producirán importantes beneficios para los Estados Unidos.

Por supuesto, esto es muy fácil para los multimillonarios como Trump, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent (que calificó la agitación financiera solo una “proceso de ajuste“) Y otros funcionarios de Trump súper ricos que digo. Pero no es tan reconfortante para que los estadounidenses comunes que vean sus ahorros de vida se evaporan.

No es diferente al comentario del Secretario de Comercio Howard Lutnick que a los estadounidenses no les importaría si se perdió un pago del Seguro Socialporque su suegra, cuyo yerno se estima en un mínimo de $ 2 mil millonesno me importaría.

Ahora, Trump ha cambiado el mensaje. El nuevo tema de conversación es que Docenas de naciones buscan negociary rápidamente reducirá las ofertas para un comercio más justo y más justo. Trump está anunciando que Japón, por ejemplo, se ha ofrecido a venir a la mesa.

Hay muchos problemas con esta nueva teoría. Por un lado, incluso si tiene éxito, y eso es un gran si, socava la afirmación gritada en voz alta de que las tarifas recaudarán $ 6 billones en los próximos 10 años, reemplazando los impuestos estadounidenses; Sin aranceles, sin ingresos arancelarios.

También es inconsistente con la idea de que Estados Unidos construirá nuevas plantas, creando empleos estadounidenses, una idea de que Lutnick ya ha desacreditado en gran medida.

Tampoco el nuevo reclamo tiene en cuenta a otras naciones ‘ respuestas. China ya ha anunciado represalias y el La Unión Europea puede no estar muy lejos.

Pero, por unos momentos, suspendamos la realidad y fingamos que Trump tiene razón.

Supongamos que negocia nuevos acuerdos comerciales con todos nuestros socios comerciales, y la decimación del mercado de valores es de corta duración. E ignoremos el impacto inflacionario significativo y la pérdida de empleos incluso de un corto período de altas tarifas.

Incluso con los supuestos de negociación más optimistas de Trump, este truco arancelario mal dirigido, los ataques contra nuestros socios internacionales e ignorando nuestros acuerdos internacionales impondrán enormes costos a largo plazo para los estadounidenses.

Este podría ser el tema para muchos ensayos. El gerente de fondos de cobertura, Bill Ackman, un gran patrocinador del candidato Trump en 2024, explicó que Trump y su administración están “en el proceso de destruir la confianza en nuestro país como socio comercial, como un lugar para hacer negocios y como un mercado para invertir capital”.

China está suspendiendo las compras de aviones Boeingun líder comercial estadounidense. El costo a largo plazo para las empresas y la inversión podría ser enorme. También se está causando daños a importantes alianzas de seguridad nacional y amenazando miles de millones de dólares en posiblesVenta de armas de EE. UU..

Uno podría agregar una posible corrupción resultante de las políticas arancelarias controladas por completo por Trump, un hombre que, con su familia, tiene una gran cantidad de intereses financieros en el extranjero. Y ya ha habidoacusaciones serias de posibles información privilegiadaPor un aliado clave de Trump, un delito que socava la confianza en los mercados mientras enriquece los ruidosos.

Por ahora, consideremos otro ejemplo del costo económico a largo plazo del berrinche arancelario de Trump: la industria del turismo.

Mientras que los estadounidenses han observado con una combinación de preocupación y peluquería como canadienses, indignados por la charla de Trump de hacer de Canadá el estado 51,Cancelar viajes a Disney WorldDurante el invierno canadiense aparentemente interminable, el impacto debe considerarse más cuidadosamente.

En 2024, los viajeros en los Estados Unidos pasaron$ 1.3 billones, de los cuales los viajeros internacionales entrantes gastaron $ 181 mil millones. A finales de 2024, el turismo internacional a los Estados Unidos fueproyectado para aumentar en otro 9 por ciento en 2025.

Los aranceles de Trump han eviscerado esa expectativa. A finales de marzo, uncaída del 5 por cientose esperaba, pero Adam Sacks, presidente de economía turística,dicho que “podría ser peor que eso, a medida que las cosas continúan desarrollándose”. Una estimación de principios de este mes pone pérdidas anuales a$ 90 mil millones.

Canadá y México juntos representaron 36 millones de turistas estadounidenses en 2024, aproximadamente la mitad del total. Pero en febrero, el número de canadienses que regresaron en automóvil desde los Estados Unidos fue23 por ciento menos año tras año. Las reservas de viajes aéreos de Canadá tienencayó un 70 por cientoEn el período más reciente, un presagio de daño que aún puede ser por venir.

Las pérdidas en los trabajos de EE. UU. Serán inmensas.

La Asociación de Viajes de los Estados UnidosprevistoQue incluso una reducción del 10 por ciento en los viajes canadienses a los Estados Unidos costaría $ 2.1 mil millones y posiblemente 140,000 empleos, y las noticias de Canadá sugieren que esta predicción es muy conservadora. Un análisis sugeridoPérdidas totales de los EE. UU. De $ 64 mil millonesy nuevamente, esa proyección de fines de marzo podría ser conservadora.

Por supuesto, la caída en el turismo está siendo impulsada no solo por el golpe arancelario de Trump, sino también por los ataques a los aliados a largo plazo y las acciones escandalosas por parte de los agentes de inmigración y aduanas decididos a demonizar a los inmigrantes, que hanbarrido en algunos turistas. Las naciones extranjeras están emitiendoAdvertencias sobre el posible peligro de viajar a los Estados Unidos.

Incluso si la Guerra Tarifa termina rápidamente, es probable que el impacto en el turismo de los visitantes potenciales sacudidos sea a largo plazo.

Lamentablemente, muchos estadounidenses han ignorado el costo de las políticas de Trump hasta que las afectan personalmente. Muchos de los que trabajan en la industria del turismo pueden estar sintiendo ese impacto pronto. Nuestra nación podría sentir el impacto durante años.

Esto es, de ninguna manera, negar la necesidad de tomar medidas serias contra el comercio injusto en el extranjero. Como abogado de comercio internacional, fui un defensor líder de tomar medidas agresivas contra el comercio injusto durante muchos años, y hay formas de hacerlo sin socavar nuestros acuerdos y aliados internacionales.

Pero los aranceles de Trump no fueron atacados en un comercio injusto, y ha ignorado otros mecanismos que podrían abordarlo.

Los estadounidenses deben entender que convertirse en un paria internacional tiene costos, incluso si los aranceles desaparecen y los mercados se recuperan mágicamente. Los esfuerzos de los republicanos del Senado para reafirmar la autoridad constitucional del Congreso sobre los aranceles y detener esta locura deben ser ampliamente apoyados.

John A. RagostaPh.D. Practicó la ley de comercio internacional durante más de 20 años antes de obtener su doctorado en la historia legal y constitucional legal y constitucional estadounidense temprano; Su libro más reciente es “ Para la gente, para el país: la batalla política final de Patrick Henry ”





Fuente