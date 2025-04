La respuesta de Saquon Barkley a la crítica de Trump se pierde 1 punto

Barkley fue visto pasando tiempo con Trump en Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, durante el fin de semana. Durante ese tiempo, también dio un paseo con el presidente en Air Force One, y en un momento fue visto saliendo del helicóptero marino con Trump.

“Lol, algunas personas están realmente molestas porque jugué al golf y volé a la Casa Blanca con el presidente”, escribió Barkley en X, anteriormente Twitter. “Tal vez solo respeto a la oficina, no un concepto difícil de entender”.

“¡Solo golf con Obama no hace mucho tiempo … y espero terminar mi ronda con Trump! Ahora, ahora sacas mis menciones con toda esta política y tengas un día increíble”, continuó, agregando un emoji riendo. La cuenta oficial de X para la Casa Blanca Desde entonces ha vuelto a publicar la respuesta de Barkley .

LOL, algunas personas están realmente molestas porque jugué al golf y volé a la Casa Blanca con el presidente. Tal vez solo respeto a la oficina, no un concepto difícil de entender. Solo golf con Obama no hace mucho tiempo … ¡y espero terminar mi ronda con Trump! Ahora sacas mi …

La salida de golf de Barkley con Trump tuvo lugar antes de que los Philadelphia Eagles fueran honrados en la Casa Blanca el lunes para una visita programada para celebrar su victoria en el Super Bowl 2025. Las preguntas surgieron sobre si algunos jugadores se omitirían el evento. Trump canceló la ceremonia de la Casa Blanca para los Eagles durante su primer mandato como presidente en 2018 porque varios jugadores indicaron que no asistirían.

Varios jugadores de los Eagles, incluido el mariscal de campo Jalen Hurts, no asistieron a la celebración del lunes. La Casa Blanca citó los conflictos de programación como la razón de su ausencia en una declaración a HuffPost.

Portia Allen-Kyle un abogado de derechos civiles y director ejecutivo interino de la organización de justicia racial Color of Change, dijo que la respuesta de Barkley, lo que sugiere que su tiempo con Trump no era sobre la “política” a este punto clave: su visita con Trump es en sí mismo inherentemente político.

“Millones de personas, incluidos los fanáticos de las Águilas, viven con las consecuencias de esas políticas todos los días, ya sea ataques contra la libertad de votar, la salud reproductiva o nuestros derechos civiles”, continuó. “Barkley podría no sentir ese impacto desde donde se sienta, pero eso no lo hace menos real. Su defensa de ‘respeto por la oficina’ no borra el daño que se está haciendo en esa oficina”.