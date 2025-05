La resolución del Senado para desechar los aranceles del ‘Día de Liberación’ de Trump falla a pesar de algún apoyo al Partido Republicano

By







Una votación del Senado para desechar las amplias tarifas de “Día de Liberación” del presidente Trump fallaron por poco el miércoles, ahorrando a los republicanos un segundo golpe consecutivo a medida que la política comercial del presidente continúa enfrentando la oposición.

Tres republicanos, Sens. Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Ky.), Votaron a favor de la resolución junto con cada demócrata actual del Senado.

Pero los demócratas se toparon con problemas de asistencia. El senador Sheldon Whitehouse (Dr.i.) estuvo ausente, junto con el senador Mitch McConnell (R-Ky.), Que había votado a favor de un proyecto de ley que invierte los aranceles sobre Canadá a principios de este mes.

La cuenta final fue 49-49.

McConnell y Whitehouse habían perdido los dos votos más temprano en el día. Un miembro del Partido Republicano del Senado le dijo a The Hill que McConnell estaba enfermo y que no pudo votar.

“El senador ha sido consistente en los aranceles opuestos y que una guerra comercial no es en el mejor interés de los hogares y negocios estadounidenses. Él cree que los aranceles son un aumento de impuestos para todos”, dijo David Popp, portavoz de McConnell, en un comunicado

Según los informes, Whitehouse era de viaje de Corea del Sur.

La votación se mantuvo abierta por más tiempo de lo normal en medio de preguntas sobre los próximos pasos. La cámara inmediatamente procedió a una votación que bloquearía la resolución de venir al piso una vez más.

El senador Ron Wyden (D-Ore.) Y Paul fueron los patrocinadores principales de la resolución.

La medida no es vinculante y habría estado muerta a la llegada de la casa. Aún así, la Casa Blanca buscó evitar una repetición de lo que había sucedido a principios de mes. Prometió vetar la medida mientras Trump intenta navegar por las difíciles aguas de posibles acuerdos comerciales con decenas de países.

Esas conversaciones comerciales no han sofocado las preocupaciones entre algunos republicanos. Pablo argumentó que la Casa Blanca está sobrepasando sus límites con su declaración de emergencia para imponer las tarifas y ha mantenido que el Congreso debería tener ese poder.

“Los aranceles son impuestos, simples y simples. Los aranceles no castigan a los gobiernos extranjeros, castigan a las familias estadounidenses”, dijo Paul en un discurso en el piso antes de la votación. “Cuando gravamos las importaciones, aumentamos el precio de todo, desde comestibles, hasta teléfonos inteligentes hasta lavadoras y casi todos los productos concebibles”.

“¿Tiene algún sentido imponer un impuesto a las importaciones que empeoren a todos los estadounidenses?” Continuó, señalando la idea de que el alto costo de vida y los bienes ayudó a los republicanos a ganar las elecciones de 2024. “¿No deberíamos aprender de nuestro éxito?”

Los líderes del Partido Republicano del Senado instaron a los republicanos a votar en contra del proyecto de ley, argumentando que se centró mucho más en China que en Canadá.

Sin embargo, eso no empujó a ninguno de los partidarios del Partido Republicano a voltear sus votos.

“Creo [the resolution is] Demasiado amplio “, dijo Collins antes de la votación.” Pero envía el mensaje que quiero enviar eso … Realmente necesitamos ser mucho más discriminatorios al imponer estas tarifas y no tratar a los aliados como Canadá de la forma en que tratamos a adversarios como China “.

El miércoles también marcó el centavo de Trump en el cargo, y los demócratas han utilizado la ocasión para alcanzar al presidente en sus políticas, con aranceles como una pieza central de su argumento.

“Su estrategia arancelaria: fracaso total”, dijo el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (DN.Y.) en el piso temprano el miércoles. “China no viene a la mesa … no hay estrategia, solo caos”.

“Los republicanos del Senado saben en el fondo que las políticas arancelas de Donald Trump son horribles para sus estados”, continuó, y agregó que los republicanos tenían una opción, para “seguir con Trump, o apoyarse en sus estados”.

Los líderes republicanos del Senado habían desestimado la importancia de la votación del miércoles.

“Creo que la mayoría de los republicanos están dando a la administración … un espacio para descubrir si pueden obtener algunos buenos acuerdos. Estamos esperando los resultados de eso”, dijo el líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.D.) a los periodistas antes de la votación. “No me conectaría demasiado peso”.

La administración Trump ha promocionado las discusiones en curso con muchos de los países dirigidos por los gravámenes del “Día de la Liberación”, pero muchos republicanos se han preocupado por el impacto que tienen los aranceles en sus electores.

El representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, apareció en Capitol Hill para informar a los republicanos del Senado sobre el estado de las conversaciones e intentar sofocar sus preocupaciones.

Greer indicó que las conversaciones están progresando con numerosos países y que los acuerdos podrían revelarse en las próximas semanas, según múltiples legisladores republicanos.

“Todavía no parece que se hagan acuerdos, pero parece que están sentidos como si se están acercando”, agregó el senador Mike Rounds (Rs.D.), señalando que esas ofertas aún deben obtener un visto bueno del propio Trump.

Múltiples legisladores del Partido Republicano del Senado también dijeron que hubo llamadas constantes durante toda la reunión instando a Greer y a la administración a no esperar hasta el verano para implementar cualquier oferta y en su lugar a revelarlos a medida que suceden. Citaron la ansiedad entre el público como la razón.

“No esperemos e intentemos hacer un gran anuncio más tarde”, dijo Rounds, describiendo el estado de ánimo de los miembros. “Si estás progresando, ¿por qué no empiezas a anunciar esas ofertas a medida que se están haciendo?”





