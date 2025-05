La economía real de Trump se está hundiendo 100 días después, por lo que está fantaseando con una excelente

“Señor presidente, sus primeros 100 días han superado con creces la de cualquier otra presidencia en este país. Nunca”, dijo la fiscal general Pam Bondi. “Nunca he visto algo así. Gracias”.

Trump continúa afirmando que los aranceles que impusieron a las importaciones harían rico al país al no señalar que los importadores estadounidenses pagan ese impuesto, no exportando a naciones y empresas.

“Todos lo llaman, no quiero decir esto. Es demasiado jactancioso, pero lo diremos de todos modos, el efecto Trump”, dijo el 19 de enero, el día antes de que retomara el cargo.

Desde entonces, los mercados cayeron con la perspectiva de la próxima guerra comercial de Trump Y luego cayó más después del anuncio del 2 de abril de Trump sobre tarifas en todos los países extranjeros. Ahora han bajado alrededor del 7% desde el comienzo de su término, y Trump ha cambiado su historia para renunciar a cualquier responsabilidad. “Este es el mercado de valores de Biden, no el de Trump. No me hice cargo hasta el 20 de enero”, él escribióy luego imploró a sus fanáticos: “¡Sea paciente!”