El Senado no reprende a Trump sobre sus aranceles globales debido a ausencias

“Todavía apoyo al presidente en muchas cosas, pero no soy para un país dirigido por emergencias, incluso si la persona estaba haciendo todo lo que quería [like] Haciendo cada día mi cumpleaños. No sería por eso a menos que deliberamos sobre eso “, dijo Paul en un discurso del miércoles en el piso del Senado.” La Constitución no permite que el Presidente de los Estados Unidos sea el único decisivo “, agregó.