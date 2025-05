Trump si nosotros entraremos en una recesión: ‘cualquier cosa puede suceder’

By







El presidente Trump interfirió si Estados Unidos entrará en una recesión, diciendo durante una entrevista que “cualquier cosa puede suceder”, pero argumentó que el estado económico del país estará “bien” a largo plazo.

Trump, durante un entrevista Con “Meet the Press” de NBC que se emitirá en su totalidad el domingo, primero desestimó las preocupaciones sobre la nación que ingresó a una recesión.

“Recuerda esto. Mira, sí, está todo bien. Lo que somos. Dije, este es un período de transición. Creo que vamos a hacer fantásticamente”, dijo Trump al moderador Kristen Welker el viernes.

Luego respondió en lo negativo cuando Welker le preguntó si está preocupado por una recesión económica.

Cuando Welker preguntó si podría tener lugar, Trump dijo: “Cualquier cosa puede pasar, pero creo que vamos a tener la mayor economía en la historia de nuestro país”.

Con los aranceles de Trump que se avecinan sobre la economía global, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos (PIB) se redujo durante el primer trimestre de 2025 en un 0.3 por ciento. Algunos de los titanes y analistas más grandes de Wall Street han advertido que el país podría dirigirse a una recesión debido a las políticas comerciales del presidente,

“Bueno, ya sabes, dicen, algunas personas en Wall Street dicen … Bueno, te digo algo más. Algunas personas en Wall Street dicen que vamos a tener la mayor economía de la historia. ¿Por qué no hablas de ellos?” Trump le preguntó a Welker durante la entrevista.

Trump fijó la volatilidad en el mercado de valores al ex presidente Biden y negó que se produjera la turbulencia debido a las tarifas.

“Este es el mercado de valores de Biden, no el de Trump. No me hice cargo hasta el 20 de enero. Los aranceles pronto comenzarán a comenzar, y las compañías están comenzando a mudarse a los EE. UU. En números récord. Nuestro país saldrá a plantar, pero tenemos que deshacernos del ‘voladizo’ de Biden”, escribió Trump el miércoles.

Trump primero molestó la alineación comercial del mundo al imponer aranceles primero a los socios comerciales más grandes de los Estados Unidos, México, Canadá y China. Luego impuso grandes aranceles recíprocos a docenas de países.

Detuvo los aranceles radicales para la mayoría de los países durante 90 días para dejar espacio para negociaciones, pero mantuvo un impuesto de importación del 10 por ciento. Trump también intensificó la guerra comercial con China, los deberes de senderismo al 145 por ciento en todos los bienes que provienen de la segunda economía más grande del mundo.





Fuente