La principal agencia de salud de la administración Trump publicó una extensa revisión de la atención médica transgénero el jueves, falsamente Declarar que la evidencia científica disponible no apoya proporcionar atención a los jóvenes trans.

La disforia de género es la angustia severa que uno siente cuando el cuerpo de uno no se alinea con la identidad de género, y es la razón por la que muchas personas trans deciden someterse a tratamientos que afirman el género como la terapia hormonal y la cirugía en primer lugar. Sin embargo, la revisión del HHS propone la terapia de conversación para tratar esta afección en la juventud.

Ahora, HHS ha proporcionado que el informe, lo que insiste, no es “una guía de práctica clínica”, sino “destinado a formadores de políticas, médicos, terapeutas, organizaciones médicas y … pacientes y sus familias”.

El gobierno no reveló quién compiló la investigación y citó la necesidad de “mantener la integridad del proceso”.

“Nuestro deber es proteger a los hijos de nuestra nación, no exponerlos a intervenciones médicas no probadas e irreversibles”, dijo el director de los Institutos Nacionales de Salud, Jay Bhattacharya, en un comunicado que acompaña al lanzamiento del informe. “Debemos seguir el estándar de oro de la ciencia, no las agendas activistas”.