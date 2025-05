‘¿Me parece que me importa?’: AOC Shreds’s Border zar de Trump con recordatorio de libertad de expresión contundente

“Y es posible que quiera hacerlo de nuevo hoy y a eso digo, ven por mí, tendrás que venir por mí”, declaró. “¿Parece que me importa?”

Homan ha criticado previamente a Ocasio-Cortez por su consejo para los inmigrantes, la orientación que los grupos de defensa de la Primera Enmienda he llamado “claramente legal”.

“Y debemos desafiarlos, así que no dejes que te intimiden que pienses que estás haciendo algo mal diciéndole a las personas cuáles son sus derechos constitucionales legales reales. No hay nada de malo y no hay nada ilegal al respecto”.