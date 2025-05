Haberman: El rechazo de la recesión de Trump teme un ‘frente que él está poniendo’

By







La corresponsal política del New York Times, Maggie Haberman, desgastó la falta de preocupación del presidente Trump sobre las perspectivas de una recesión, calificándola de “frente”.

Durante una aparición del viernes por la noche en “The Source” de CNN, el anfitrión Kaitlan Collins le preguntó a Haberman si creía que Trump no estaba preocupado por cómo sus últimos aranceles radicales están afectando a la economía estadounidense.

“Creo que ese es el frente que está poniendo”, respondió Haberman. “Hoy obtuvieron buenas noticias en términos del frente de empleos. Sí, los números de mercado se recuperaron un poco”.

“Tiene razón en que él sigue diciendo cosas sobre los precios que simplemente no se comportan con la realidad”, dijo, haciendo referencia a una publicación sobre Truth Social donde Trump sugirió que los precios estaban “cayendo y todo está muy, muy bajo ahora”.

Haberman continuó, “un montón de respuestas, que normalmente son muy alabando de él, exagerando, esencialmente:” No donde vivo, no donde vivo, no donde vivo “.

El veterano periodista sugirió que hay un límite para la cantidad de que Trump puede decir y que los votantes le crean.

“Pero en este momento, parece creerse a sí mismo”, dijo Haberman.

Su análisis se produce después de que los datos mostraron que el producto interno bruto (PIB) de EE. UU. Se redujo durante el primer trimestre de 2025 en un 0,3 por ciento. Los analistas de Wall Street han advertido que el país podría dirigirse hacia una recesión a la luz de la guerra comercial del presidente, que ha sacudido la orden comercial global.

Trump, sin embargo, ha rechazado las preocupaciones sobre la incertidumbre económica a raíz de sus aranceles.

“Bueno, ya sabes, dicen, algunas personas en Wall Street dicen … Bueno, te digo algo más. Algunas personas en Wall Street dicen que vamos a tener la mayor economía de la historia. ¿Por qué no hablas de ellos?” Trump dijo durante una entrevista con “Meet the Press” de NBC, salvo a Air el domingo.

Cuando la anfitriona Kristen Welker le preguntó si podría tener lugar una recesión, el presidente dijo: “Cualquier cosa puede suceder, pero creo que vamos a tener la mayor economía en la historia de nuestro país”.

A principios de esta semana, también emitió la culpa del ex presidente Biden por turbulencia en el mercado de valores, rechazando la noción de que la volatilidad se debe a los impuestos de importación que recaudó en casi todos los socios comerciales mundiales.

“Este es el mercado de valores de Biden, no el de Trump”, dijo Trump el miércoles. “No me hice cargo hasta el 20 de enero”.

“Los aranceles pronto comenzarán a comenzar, y las empresas comienzan a mudarse a los EE. UU. En números récord. Nuestro país saldrá, pero tenemos que deshacernos del ‘voladizo’ de Biden”, agregó.

A pesar del rechazo, casi la mitad de los adultos estadounidenses en una encuesta reciente dijeron que la condición actual de la economía es responsabilidad de Trump.





