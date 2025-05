Freight Technologies anuncia $ 20 millones Trump Coin Buy para influir en la política

Ty Cobb, un ex fiscal federal que sirvió en la Casa Blanca de primer período de Trump, dijo que, si bien la ley federal hace ofrecer o aceptar un soborno por un delito, Trump ha dejado claro que no se aplicará mientras esté en la Casa Blanca.

“Han dejado en claro que no hay ética y que no están en deuda con los estándares, y no importa si es ilegal o no porque no van a procesar a los republicanos, así que superalo”, dijo Cobb. “Lo que pasa por la rutina en esta Casa Blanca es puramente corrupto”.