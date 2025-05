El ejército planea un desfile masivo para el 250 aniversario: en el cumpleaños de Trump

Los planes para el desfile, como lo detallan por primera vez el Associated Press el jueves, requieren unos 6.600 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros para seguir una ruta desde Arlington, Virginia, al National Mall. Hasta hace poco, los planes del festival de cumpleaños del ejército no incluían un desfile masivo, que según los funcionarios costarán decenas de millones de dólares.

Cuando se le preguntó sobre el desfile el jueves, la Casa Blanca no respondió, y los funcionarios del ejército dijeron que no se había tomado una decisión. Si bien los funcionarios dijeron que ahora ha habido una decisión formal para proceder con el desfile, todavía no hay una estimación de costos específica.