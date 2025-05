El juez bloquea la orden de Trump dirigida al bufete de abogados Elite Perkins Coie

En el caso de Perkins Coie, la Casa Blanca citó su representación de la campaña de la demócrata Hillary Clinton durante la carrera presidencial de 2016. Trump también ha criticado a uno de los antiguos abogados de la firma, Marc Elias, quien contrató los servicios de una firma de investigación de la oposición que a su vez contrató Un ex espía británico que produjo archivos de investigación examinando posibles lazos entre Trump y Rusia. Elias dejó la firma 2021.

En su opinión, Howell escribió que Perkins Coie fue atacado porque la firma “expresó su apoyo a las políticas de empleo que el Presidente no les gustan, representó a los clientes que el Presidente no le gustan, representó a los clientes que buscan resultados de litigios que el Presidente no le gusta, y representó a los clientes desafiando algunas de las acciones del Presidente, que tampoco le gustan”.