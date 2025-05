Los demócratas abren con cautela la puerta a otra carrera de Harris en 2028

By







Los demócratas del Senado son escépticos sobre su ex colega, la ex vicepresidenta Kamala Harris, haciendo otra carrera presidencial en 2028 después de que perdió los siete estados de campo de batalla ante Donald Trump en noviembre, pero la mayoría de ellos no descartan la posibilidad de que pueda obtener la nominación del partido si juega sus cartas correctamente.

Harris volvió a emerger en el escenario nacional la semana pasada en una gala de San Francisco pronunciando un discurso ampliamente publicitado en los primeros 100 días de Trump en el cargo, sonando en momentos como un candidato nuevamente mientras lo golpeaba por crear “la mejor crisis económica hecha por el hombre en la historia presidencial moderna”.

Harris, que tiene 60 años, está sopesando sus futuras opciones políticas y es visto como un posible contendiente para postularse para gobernador de California en 2026 o para presidente nuevamente en 2028.

Un senador demócrata que solicitó el anonimato para hablar sobre las próximas elecciones presidenciales dio una respuesta de una palabra cuando se le preguntó si Harris debería tomar otra oportunidad en la presidencia: “No”.

La senadora dijo que tenía su oportunidad, el pueblo estadounidense emitió su veredicto y que debería seguir adelante.

Otros demócratas eran más diplomáticos.

El senador John Hickenlooper (D-Colo), quien se postuló para presidente en 2020, no necesariamente ve a Harris como un favorito, a pesar de que las encuestas le muestran la manada de candidatos potenciales debido a su alto nombre de identificación, pero dijo que cree que podría agregar “una perspectiva valiosa al debate político”.

“Creo que el tiempo lo dirá”, dijo cuando se le preguntó si Harris sería un candidato presidencial viable en las próximas elecciones.

“Creo que ella agregará valor a la conversación nacional, dijo. “Lo que sucederá en los próximos seis a 18 meses será muchos demócratas que tengan muchas opiniones diferentes sobre cuáles deberían ser nuestras prioridades. ¿Cuáles son los valores que tenemos que poner primero?

“Creo que ella tendrá una perspectiva valiosa sobre eso”, dijo.

Hickenlooper dijo que la decisión decisiva de Harris ante Trump no significa que no pudiera armar una fórmula ganadora en las elecciones generales de 2028.

“Cada elección es única. Siempre tratamos de dibujar analogías e inferencias” basadas en elecciones pasadas, dijo. “No creo que le descalifique que perdiera”.

Algunos legisladores demócratas no quieren cerrar la puerta a Harris corriendo para la Casa Blanca en tres años, especialmente cuando no están seguros de si surgirá un candidato más fuerte.

Los senadores demócratas fueron más vocales sobre la necesidad de seguir adelante después de que Hillary Clinton perdió las elecciones presidenciales de 2016 ante Trump, a pesar de que Clinton ganó el voto popular ese año en casi 2.9 millones de votos. Clinton ganó 227 votos electorales, mientras que Harris ganó 226 votos.

El látigo demócrata del Senado Dick Durbin (Ill.), Quien respaldó a la ex primera dama en la carrera de 2016, pidió a su partido que se “mudara” de Clinton después de su derrota ante Trump.

“Creo que es hora de que nuestro partido se mude a un nuevo liderazgo, un nuevo portavoz”, dijo.

En 2019, el senador Jon Tester (D-Mont.) Desalentó a Clinton de volver a correr.

Y el senador Martin Heinrich (DN.M.) dijo que sería un “error” para Clinton volver a funcionar en 2020, cuando hubiera tenido 73 años el día de las elecciones.

Heinrich, sin embargo, está abierto a que Harris vuelva a correr, aunque dice que probablemente enfrentaría mucha competencia.

“Soy un gran admirador de Kamala Harris, disfruté sirviendo con ella. Creo que dado el período de tiempo que tenemos, que es muy diferente de lo que estábamos lidiando la última vez, que será un proceso abierto”, dijo. “Cualquiera que piense que tiene lo que se necesita entrará en eso y alguien emergerá” como el ganador.

“Nunca subestimaría su talento”, dijo. “Tener ese proceso abierto tiene muchos beneficios a largo plazo”.

Los demócratas que piensan que Harris podría ser un candidato de elecciones generales viables nuevamente en 2028 creen que fue discapacitada al tener solo unas pocas semanas para hacer campaña como candidato del partido, ya que el presidente Biden no abandonó la carrera hasta el 21 de julio.

El senador de Nuevo México dijo que el calendario de campañas de elecciones generales comprimidas perjudicó las posibilidades de Harris.

“Creo que necesitas tiempo para conocer realmente a los candidatos y sentirte cómodo con ellos, dijo. “Si vas a postularse para presidente, no puedes esconder muchas cartas. Realmente tienes que estar cómodo en tu propia piel, e incluso el proceso de eso, en mi opinión, lleva un año.

“Ella no obtuvo el beneficio de eso”, agregó.

Los legisladores demócratas elogiaron a Harris como candidato durante su breve campaña de 107 días en 2024, pero quedaron profundamente decepcionados por los resultados, que superaron las peores expectativas de muchos demócratas después de que ella perdió los siete estados de campo de batalla, incluidas las llamadas estadísticas de pared azules de Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, y la votación popular.

No solo eso, sino que algunos legisladores demócratas pensaron que su pobre desempeño creó serios vientos en contra para los titulares democráticos del Senado, que perdieron sus reelecciones a pesar de tener decenas de millones de dólares en sus carreras.

Los demócratas del Senado perdieron cuatro escaños y su mayoría en las elecciones del año pasado después de que Sens. Bob Casey (D-Pa.), Sherrod Brown (D-Ohio) y el Tester fueron a la derrota. El senador Joe Manchin (DW.Va.) simplemente decidió que no quería volver a correr en un estado de que Trump ganaría por 42 puntos porcentuales.

Steve Jarding, un estratega demócrata, dijo que Harris es un “candidato legítimo”.

“Obviamente fue vicepresidenta durante cuatro años. Fue arrojada a elecciones de 107 días, lo que puede no haber sido una lectura justa, probablemente no justa” en sus habilidades, dijo.

“Ella tiene una tremenda base de donantes con la que trabajar. Tiene experiencia. Tendría cuidado si yo fuera los demócratas para tirar, ‘Bueno, ella perdió todos los estados del campo de batalla'”, dijo. “¿Quién tiene un mejor currículum, por ejemplo?”

Harris representó a California en el Senado de 2017 a 2021 y antes de eso se desempeñó como fiscal general de California.

“Entiendo el escepticismo, perdió los estados del campo de batalla, perdió ante Donald Trump”, dijo Jarding. “Estarían cometiendo un error si no la tomaran en serio”.

Jarding dijo que los demócratas están un poco preocupados por el acuerdo de la firma de abogados de su esposo, Willkie Farr & Gallagher LLP, golpeó con Trump en enero para proporcionar $ 100 millones en servicios legales pro bono durante su segundo mandato.

El ex segundo caballero, Doug Emhoff, quien es socio de la firma, criticó el acuerdo.

El fracaso de Harris en ganar un solo estado de campo de batalla fue especialmente decepcionante para muchos legisladores demócratas y donantes después de su campaña y sus aliados superan dramáticamente a Trump y sus aliados.

La campaña de Harris recaudó más de $ 1 mil millones y su campaña y Super PACS aliadas gastó más de $ 2 mil millones en la carrera. Gastó $ 1.5 mil millones en 15 semanas en todo, desde anuncios de campaña y campañas de redes sociales hasta esfuerzos de revestimiento de votantes y manifestaciones llenas de celebridades.

Al final, perdió el voto popular en casi 2.3 millones de votos.

Sin embargo, algunos demócratas pensaron que el clima político negativo para los demócratas el año pasado fue mucho más allá del papel de Harris como nominado del partido.

Muchos de ellos culpan al desastroso debate de Biden contra Trump el 27 de junio y luego la negativa de Biden durante semanas de abandonar la carrera, a pesar de la fuerte presión de muchos legisladores y donantes demócratas.

“Creo que es una candidata potencial. Hubo muchas razones por las que perdió, algo más allá de su control. Pero es una candidata y funcionario público sorprendentemente atractivo y efectivo”, dijo el senador Richard Blumenthal (D-Conn.).

Dijo que Harris “ciertamente tendría apoyo”.

“La pregunta sería si ella es la mejor candidata, y habrá mucho debate sobre esa pregunta”, dijo.





