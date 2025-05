Trump cree que los estadounidenses deberían estar de acuerdo con la pobreza

Pero ahora, los republicanos parecen estar diciendo, no solo el alivio no viene, sino que tampoco debes quejarse de eso.

Luego está la noción de que no solo trabajará en una fábrica; También lo harán sus hijos y nietos. Esto contrasta directamente con una de las características definitorias del “sueño americano” que no importa de dónde vengas, tienes la oportunidad de grandes logros. La idea de que no hay posibilidad de la movilidad ascendente y que las generaciones estarán vinculadas al mismo jefe suena sospechosamente como el feudalismo.

“Este es el mercado de valores de Biden, no el de Trump. No me hice cargo hasta el 20 de enero”, escribió en Truthsocial después de que se liberara el informe del departamento de comercio, instando a las personas a ser pacientes porque pronto los aranceles comenzarían. Admite que las cosas no se ve bien, pero afirmar que definitivamente no es su culpa.