Los republicanos de la Cámara de Representantes buscan acuerdos sobre Medicaid, impuestos

Los republicanos de la Cámara de Representantes están buscando acuerdos en recortes de Medicaid, el límite de deducción de impuestos estatales y locales (Salt) y otros temas contenciosos esta semana, ya que la conferencia busca avanzar en su paquete lleno de prioridades legislativas del presidente Trump.

La búsqueda de consenso se produce cuando el orador Mike Johnson (R-La.) Está mirando el ambicioso objetivo de sacar el “un billete grande y hermoso” de la Cámara y al Senado para fines de mes, una línea de tiempo que se está volviendo cada vez más difícil a medida que las suspensiones clave atraviesan el proceso.

Sin acuerdo sobre los temas controvertidos, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara y el Comité de Medios de la Cámara de Representantes no pueden tener votos clave sobre el Proyecto de Ley de la Agenda de Trump, lo que pone en riesgo la conferencia de soplar el plan de aprobación del liderazgo.

También esta semana, la Cámara votará en un proyecto de ley para cambiar el nombre del Golfo de México el Golfo de América, mientras los republicanos buscan finalizar una de las prioridades de Trump. En la cámara superior, los senadores consideran una resolución que busca anular una regla de la era Biden relacionada con la fabricación de neumáticos de goma.

Y en todo el Capitolio, los secretarios del gabinete realizarán las rondas para las audiencias esta semana, ya que los funcionarios se cuestionan sobre la primera solicitud de presupuesto de Trump de su segundo mandato.

El Partido Republicano de la casa busca trabajar a través de colgaciones de reconciliación

El proyecto de ley del Partido Republicano lleno de las prioridades de política interna de Trump será el enfoque principal en la Cámara esta semana, ya que los legisladores republicanos buscan trabajar a través de desacuerdos sobre posibles recortes de Medicaid, el límite de deducción de sal y más para mantener el paquete en seguimiento para el paso a fines de este mes.

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes buscará abordar el debate sobre los recortes de Medicaid el martes y miércoles, cuando el panel está programado para celebrar “reuniones de miembros”. Inicialmente, el comité buscaba mantener su marcado esta semana, pero expulsó la votación en medio de la continua discordia.

El principal punto de disputa con el proyecto de ley gira en torno a los posibles recortes a Medicaid. La idea de posibles recortes al programa de redes de seguridad social ha sacudido a la fiesta durante meses, con conservadores presionando por cambios significativos para alcanzar su reducción de déficit mínimo y moderados dibujando líneas rojas contra tal movimiento.

Los centristas no están deja en su posición contra los recortes de Medicaid.

“También estamos debatiendo cuánto cortar como Medicaid. Correcto. He encontrado quinientos mil millones de dólares que podemos ahorrar o la mayoría de los estadounidenses lo apoyarían. Pero tenemos personas que están en nuestra conferencia, que quieren hacer $ 880 mil millones. Y tienen que mostrarnos cómo esto no afectará a Medicaid o las personas en ella”, dijo el representante Don Bacon (R-Neb). En “The Hill Sunday” en Newsnation. “Eso está socavando la red de seguridad que el presidente Trump dice que quiere proteger. Así que eso es [the] tipo de cosas que tienes que resolver “.

Detrás de los recortes de Medicaid, levantar el límite de deducción de sal está surgiendo como el problema más espinoso que enfrenta el liderazgo del Partido Republicano. Los republicanos que provienen de los estados azules de alto impuesto están presionando por un aumento en el límite de $ 10,000, que se instituyó por primera vez en el proyecto de ley de recortes de impuestos de Trump 2017, mientras que los halcones de déficit sonan de la perspectiva.

El límite de deducción de sal cae bajo la jurisdicción del Comité de Medios y Medios. Johnson la semana pasada dijo que quería que todos los paneles concluyan sus marcas esta semana para poner el paquete en camino de aprobación final a finales de mes, pero el comité de formas y medios aún no ha notado un voto, y hay una noción creciente de que no tendrá lugar esta semana en medio de los desagradables desacuerdos.

“Los isleños de Long pagan los impuestos más altos en la nación. Albany debe hacer más, pero también debe Washington. Estoy luchando para entregar más alivio de sal”, Rep. Nick Lalota (Rn.y.), un defensor superior de elevar la tapa de la sal,escribió en xcon una foto que dice “Sin sal. Sin trato. De verdad”.

Además, los republicanos de la Cámara de Representantes todavía están lidiando sobre cómo manejar la reversión potencial de los créditos fiscales de energía verde aprobados en la Ley de Reducción de Inflación de los Demócratas en 2022 y posibles recortes al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocida como cupones de alimentos. Los desacuerdos sobre Snap llevaron al Comité de Agricultura a eliminar los planes para un marcado esta semana, segúnPolitico.

Mientras tanto, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara está programado para aumentar Es parte del proyecto de ley de la agenda de Trump el martes a las 10:15 a.m. EDT.

A pesar de los desacuerdos consistentes y complicados en el paquete, Johnson expresa el optimismo de que podrá mantener la conferencia en su línea de tiempo. El domingo, promocionó el progreso en su esfuerzo.

“Aquí está el informe de progreso, buenas noticias: durante la última semana, siete de nuestros 11 comités de jurisdicción hicieron sus piezas de ese gran y hermoso proyecto de ley, por lo que tenemos cuatro comités que no llegar y luego lo retiramos a través del comité de presupuesto para fusionarlo y enviarlo al Senado”, dijo Johnson en Fox News. “El fracaso no es una opción aquí, lo haremos”.

Cámara para votar sobre el proyecto de ley ‘Gulf of America’

La Cámara esta semana votará sobre un proyecto de ley para cambiar el nombre formalmente del Golfo de México el Golfo de América, ya que los republicanos en Capitol Hill buscan codificar la orden ejecutiva que Trump firmó en su primer día en el cargo.

Elfactura-Dirigido por la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.)-Requeriría que todos los registros de los Estados Unidos se refieran al Golfo de México como el Golfo de América no más de 180 días después de que se promulgue la medida.

“Es hora de codificar la orden ejecutiva del presidente Trump”, Greeneescribió en x. “Es nuestro Golfo, ¡hagamos el nombre permanente!”

Renombrar al Golfo de México al Golfo de América fue uno de los primeros movimientos de Trump en el cargo después de flotar la idea en las semanas previas.

Desde entonces, la medida ha reverberado en Washington: la administración Trump prohibió a los periodistas de Associated Press cubrir al Presidente en la Oficina Oval y Air Force One después de que el Servicio de Noticias se negó a usar “Gulf of America” ​​en su libro de estilo ampliamente utilizado. Associated Press, como resultado, demandó a la administración, lo que llevó a un juez a ordenar más tarde a la Casa Blanca a restaurar su acceso.

Sin embargo, la Casa Blanca continuó y eliminó el lugar típicamente reservado para los servicios de cable del grupo de prensa que cubría al presidente, y la prensa Associated le pidió a un juez federal que interviniera. Sin embargo, el juez se negó a hacer cumplir aún más su orden.

Los secretarios del gabinete aparecen en Capitol Hill

Un puñado de secretarios del gabinete hará las rondas en Capitol Hill esta semana, mientras el Congreso se prepara para analizar la primera solicitud de presupuesto de Trump de su segundo mandato.

La Casa Blanca lanzó el plan, conocido como un “presupuesto flaco”, la semana pasada, que describe la lista de deseos fiscales del presidente para el año. El documento busca reducir $ 163 mil millones en gastos discrecionales de no defensa, ascendiendo a un 22.6 por ciento, al tiempo que aumenta los fondos de defensa en un 13 por ciento.

Los subcomités para los comités de asignaciones de la Cámara y el Senado presionarán a los secretarios sobre ese presupuesto.

El miércoles a las 10 am EDT, el secretario de agricultura Brooke Rollins aparecer Antes del Subcomité de Agricultura, Desarrollo Rural, Administración de Alimentos y Medicamentos, y agencias relacionadas del Comité de Asignaciones de la Cámara, agencias relacionadas; El secretario de energía Chris Wright aparecer Antes del Subcomité del Comité de Asignaciones de la Cámara sobre el Desarrollo de Energía y Agua y agencias relacionadas; y el director del FBI, Kash Patel aparecer Antes del Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias relacionadas del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representaciones.

El martes a las 10 am EDT, el arquitecto del Capitolio Thomas E. Austin aparecer antes del subcomité del Comité de Asignaciones del Senado sobre la rama legislativa; el martes a las 10:30 a.m. EDT Rollins aparecer antes de la agricultura, el desarrollo rural, la administración de alimentos y drogas del Comité de Asignaciones del Senado, y agencias relacionadas; El jueves a las 9 am EDT, Patel aparecer antes del Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias relacionadas del Comité de Asignaciones del Senado; y el jueves a las 10 am EDT, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem aparecer Antes del Subcomité de Seguridad Nacional del Comité de Asignaciones del Senado.

No relacionado con la solicitud de presupuesto del Presidente, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, comparecerá ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el miércoles a las 10 am EDT para una audiencia titulada “El testimonio anual del Secretario del Tesoro en el Estado del Sistema Financiero Internacional”.

El Senado busca anular la regla de la era de Biden

El Senado esta semana votará sobre una resolución que busca anular una regla de la era de Biden relacionada con la fabricación de neumáticos de goma.

El regulación – que entró en vigencia el 29 de noviembre, hacia el final del término del presidente Biden, estableció estándares de emisiones para tipos específicos de procesamiento del sector de fabricación de neumáticos de caucho para regular la emisión de algunos contaminantes peligrosos.

La Cámara aprobó la resolución en una votación en gran medida del partido 216-202 en marzo, con un republicano votando “no” y siete demócratas que cruzan el pasillo para apoyar la medida.

El representante Morgan Griffith (R-Va.), El patrocinador de la legislación, describió la regla de la era de Biden como “esposas a la energía estadounidense”, argumentando que su medida “protegería a los trabajadores estadounidenses, los consumidores y las empresas”.

“Estamos trabajando junto con la administración Trump para restaurar el dominio energético estadounidense”, agregó en undeclaraciónDespués del paso de la resolución en la Cámara.





Fuente