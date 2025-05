Aguas para bloquear la audición sobre las preocupaciones de Crypto de Trump

By







Rep. Maxine Waters (D-Calif.), El principal demócrata del Comité de Servicios Financieros de la Cámara planea bloquear una audiencia sobre la legislación de criptomonedas el martes por preocupaciones relacionadas con los crecientes vínculos del presidente Trump con la industria.

Waters se opondrá a la audiencia conjunta entre el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y el Comité de Agricultura de la Cámara, dijo un asistente demócrata a The Hill. Esto les impide avanzar, ya que las audiencias conjuntas requieren la aprobación de cada miembro.

En cambio, los demócratas de la Cámara de Representantes celebrarán su propia audiencia para investigar las criptomonedas de Trump, incluidas su moneda de memes y World Liberty Financial.

La medida se produce después de que los líderes republicanos en los dos comités publicaron un borrador de discusión para la legislación de estructura del mercado de activos digitales.

Waters le dijo a la presidenta de los servicios financieros de la Cámara de Representantes French Hill (R-ARK) que no aprobaría la audiencia conjunta a menos que la legislación incluía disposiciones para impedir que Trump se beneficie de la industria, lo que él declinó hacer, según el empleado.

Trump y su familia han ampliado cada vez más su cartera de criptografía, ya que su administración presiona para nuevas reglas de la carretera para la industria.

World Liberty Financial, la firma criptográfica lanzada por el presidente y sus hijos, anunció la semana pasada que una firma emiratí usaría su nuevo stablecoin para llevar a cabo una transacción de $ 2 mil millones con Binance.

Trump asistirá a una cena a finales de este mes con los principales inversores en su moneda de memes, que lanzó poco antes de la inauguración. El precio del token, $ Trump, aumentó el 60 por ciento en las noticias, lo que llevó a algunos legisladores demócratas a solicitar una investigación de ética.

También se espera que el presidente y su inteligencia artificial (IA) y cripto de zar, David Sacks, aparezcan en una recaudación de fondos de $ 1.5 millones con inversores cripto y IA el lunes.

La rebelión de los demócratas de la Cámara de Representantes es el último rechazo contra la legislación criptográfica, amenazando con volcar los esfuerzos de Trump y los republicanos para aprobar proyectos de ley que establecen un marco regulatorio para la industria

Un grupo de demócratas del Senado criptográficos obtuvo su apoyo a la legislación de Stablecoin durante el fin de semana, después de que el líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.D.) buscaron acelerar una votación sobre el proyecto de ley.

Los senadores, varios de los cuales votaron para avanzar en la legislación del Comité Bancario del Senado, acusaron a los republicanos de intentar atravesar el proyecto de ley sin más negociaciones.

“Parece que quieren que lo apodemos y voten por este proyecto de ley sin nuestro aporte, el senador Ruben Gallego (D-Ariz) escribió en una publicación sobre X.” Eso no es lo que esperábamos durante esta negociación y no cómo opero “. Nuestra declaración deja en claro que no los dejaremos atascarse. Espero continuar llevando esta factura a un lugar mejor “.





