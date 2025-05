Qué vigilar cuando Trump conoce a Carney de Canadá por primera vez

El recién elegido primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitará la Casa Blanca el martes para una reunión de alto riesgo con el presidente Trump en medio de una batalla comercial continua entre los vecinos norteamericanos.

Las tensiones entre Ottawa y Washington han sido tensadas por los aranceles radicales de Trump y su propuesta para que Canadá se fusione con los Estados Unidos.

Recién salido de su elección la semana pasada para suceder al ex líder Justin Trudeau, Carney ya advirtió que “nuestra antigua relación, basada en una integración constante, ha terminado”. Mientras tanto, Trump ha señalado optimismo antes de la visita, prediciendo que la pareja tendrá “una gran relación”.

Esto es lo que debe ver mientras los dos líderes se sientan:

Amenaza de arancel tit-for-tat

Los aranceles de Trump tienen mercados y líderes mundiales destrozados por igual, iniciando saltos comerciales con aliados clave.

De nuevo, fuera de nuevo movimientos en las últimas semanas, Trump ha recaudado aranceles contra Canadá, uno de sus mejores socios comercialesy Canadá ha respondido con impuestos de importación por su cuenta.

Trump y Carney se reunirán el martes en Washington en el contexto del polémico tit-for-tat de sus dos naciones sobre las tarifas, y en medio de preguntas sobre cómo podría ser un acuerdo.

“Él viene a verme. No estoy seguro de qué quiere verme, pero supongo que quiere hacer un trato, todos lo hacen. Todos quieren hacer un trato porque tenemos algo que todos quieren”, dijo Trump el lunes.

Carney ha dicho que una llamada con Trump la semana pasada fue “muy constructiva” y señaló optimismo sobre las negociaciones.

“Él respeta, como otros que son buenos negociadores, y él es uno de los mejores negociadores, respetan la fuerza. Por eso estamos construyendo Strong a Canadá”, dijo Carney sobre Trump.

El mes pasado, una encuesta de YouGov de canadienses encontró que solo el 25 por ciento de los canadienses consideraban a los Estados Unidos “amigables” o un “aliado” en medio de las tensiones comerciales. El veinte por ciento llamó a su nación vecina un “enemigo” y el 44 por ciento lo etiquetó “hostil”.

La 51ª charla estatal de Trump

Trump ha presentado repetidamente la idea de una fusión entre Estados Unidos y Canadá, lo que sugiere que la nación independiente debería “convertirse en el estado 51 y recaudando los líderes de los líderes canadienses.

Le dijo a la revista Time en una entrevista a fines del mes pasado que “realmente no estaba trolleando” con su charla de expansión territorial, llamando a Canadá “un caso interesante”.

“Estamos cuidando a sus militares. Estamos cuidando todos los aspectos de sus vidas, y no necesitamos que hagan autos para nosotros. De hecho, no queremos que hagan autos para nosotros. Queremos hacer nuestros propios autos. No necesitamos su madera. No necesitamos su energía. No necesitamos nada de Canadá. Y digo que la única forma en que esto funciona es para Canadá para que se convierta en un estado”, afirma el presidente.

Carney, por otro lado, dijo la semana pasada que la idea de Trump, que centro Como hipotética impopular entre los canadienses, “nunca, nunca” sucederá bajo su vigilancia.

El primer ministro también ha anunciado que el rey Charles visitará Canadá a finales de este mes, un recordatorio notable de que, mientras que Canadá es una nación independiente, el monarca es su jefe de estado.

“Este honor histórico coincide con el peso de nuestros tiempos”, dijo Carney en un declaración. “Canadá tiene un defensor firme en nuestro soberano”.

Reiniciar después de Trudeau

Carney usado Su discurso de victoria El mes pasado para subrayar que “nuestra antigua relación con los Estados Unidos, una relación basada en el aumento de la integración constante, ha terminado”.

“Como he estado advertiendo durante meses, Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestro agua, nuestro país”, dijo Carney. “Estas no son amenazas ociosas. El presidente Trump está tratando de rompernos para que Estados Unidos pueda ser dueño de nosotros. Eso nunca … nunca sucederá”.

“Pero también debemos reconocer la realidad de que nuestro mundo ha cambiado fundamentalmente”, agregó.

Carney, un ex banquero central, se convirtió en el líder del Partido Liberal en marzo después de la renuncia de Trudeau. Heredó las tensiones y tarifas de Estados Unidos, y la reunión del martes también podría revelar si recibirá la misma ira que Trump había señalado hacia su predecesor.

Trump había golpeado a Trudeau, quien se desempeñó como primer ministro durante casi una década, como el “gobernador” de Canadá en un guiño a sus ideas de anexión.

Pero Trump dijo durante una reunión de gabinete La semana pasada, cree que Washington y Ottawa “van a tener una gran relación” y describieron a Carney como “un caballero muy agradable”.

“Fue el que odiaba a Trump, creo, lo menos que ganó”, dijo Trump.

Trump ha celebrado reuniones con varios funcionarios extranjeros en la Casa Blanca desde que asumió el cargo en enero, incluida una visita al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que se convirtió en un choque de la Oficina Oval entre los dos líderes en medio de tensiones sobre la guerra en curso de Rusia contra Kiev.

Ahora, cuando Carney hace su primera parada en Washington desde su elección, el centro de atención está en ver cómo maneja a Trump y la guerra comercial a fuego lento.

La visita también llega solo unas semanas antes de que Canadá sea el anfitrión de este año. Cumbre G7 En junio, el 50 aniversario de la Conferencia Mundial de Líderes.





