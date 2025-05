El profesor de economía destroza por completo el caos comercial de Trump en 5 segundos planos

“Usted y yo, nuestros presupuestos familiares y cómo hacemos planes depende completamente de lo que sucede en la Casa Blanca, y es aún más difícil que eso porque no han anunciado una sola política coherente clara”, señaló Wolfers a Nicolle Wallace de MSNBC.

“Tenemos aranceles, entonces no lo hacemos. Entonces estamos en una pausa. Entonces no lo estamos. Entonces vamos a hacer tratos. Y en realidad, no vamos a hacer tratos, solo voy a decir un nuevo número”.