Patel parece retroceder, dice que el FBI trabajará ‘en cualquier presupuesto’ dado

By







El director del FBI, Kash Patel, parece estar retrocediendo en los comentarios que hizo a principios de esta semana que la solicitud de presupuesto de 2026 de la administración Trump era insuficiente para la agencia, diciéndole a los senadores el jueves que el FBI “haría que la misión funcione en cualquier presupuesto que se nos otorgue”.

“Mi opinión es que haremos y estaremos de acuerdo con este presupuesto tal como está y haremos que funcione para la necesidad operativa del FBI”, dijo Patel a los miembros de un subcomité de asignaciones del Senado el jueves.

“Como jefe del FBI, simplemente estaba pidiendo más fondos porque puedo hacer más con más dinero”, agregó, refiriéndose a los comentarios que hizo en una audiencia de la Cámara un día antes, durante el cual les dijo a los miembros que quería más para la agencia de lo que la administración Trump solicitó en la solicitud de presupuesto fiscal del Presidente 2026.

En la solicitud de presupuesto presidencial publicada el viernes pasado, la administración señala un recorte propuesto de $ 545 millones como parte de un esfuerzo por “reformar y racionalizar el FBI”. Los funcionarios de la administración Trump dicen que la solicitud estaba dirigida a “cortar los gastos generales del FBI DC y preservar a los agentes de la ley existentes”, así como a abordar lo que describió como “arma” dentro de la agencia.

Según un proyecto de ley de financiación aprobado en marzo, el Congreso acordó financiar al gobierno en mayormente fiscales de 2024, lo que permitió más de $ 10.6 mil millones en fondos para el FBI. El Congreso también ha puesto fondos adicionales a disposición de la agencia en la legislación previa de StopGap.

Pero durante su audiencia antes de los miembros de las asignaciones de la Cámara de Representantes el miércoles, Patel trazó los titulares cuando dijo que en realidad propuso más de $ 11 mil millones para la agencia para el año fiscal 2026, mientras que los demócratas se interrogaron para una solicitud de presupuesto de la administración que se extiende alrededor de medio mil millones de dólares por debajo de los niveles de financiación actuales para el FBI.

El momento llegó cuando la representante Rosa Delauro (Conn.), Top demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara, presionó a Patel sobre el corte propuesto de la administración.

“Con un recorte de medio mil millones de dólares: más del 5 por ciento por debajo de la dura congelación del presupuesto operativo del FBI, usted cree que esto no afectaría las funciones relacionadas con la aplicación o la seguridad nacional. Entonces, ¿cuáles son las posiciones?” Ella dijo en un momento. “Voy a hacer la pregunta nuevamente, ¿qué posiciones estás buscando reducir? … Este es tu presupuesto. Debes tener una idea de lo que quieres financiar o no financiar, o dónde crees que puedes cortar o no recortar”.

“Ese es el presupuesto propuesto, no por el FBI”, dijo Patel. “El presupuesto propuesto que presenté es cubrirnos por $ 11.1 mil millones, lo que no nos haría reducir ninguna posición”.

Delauro luego le preguntó a Patel si la propuesta del presidente era “incorrecta”, a lo que el director del FBI respondió que la solicitud del presidente Trump es “una propuesta” y que está “trabajando en el proceso de asignaciones para explicar por qué necesitamos más de lo que se ha propuesto”.

El presidente ha buscado recortes empinados en su solicitud fiscal de 2026, lo que reduciría el gasto de no defensa en más de $ 160 mil millones. La propuesta también busca alrededor del 8 por ciento en recortes de fondos para el Departamento de Justicia (DOJ) en comparación con los niveles promulgados fiscales de 2025.

Durante la audiencia del jueves, el senador Jerry Moran (R-Kan.), Que dirige el subcomité que supervisa los fondos del Departamento de Justicia, expresó su preocupación por el recorte de fondos propuesto para el FBI.

“El director Patel, me preocupa que la escala de la reducción propuesta pueda obligar al FBI a eliminar las posiciones vacantes y dejar las posiciones sin llenar como agentes especiales actuales, analistas de inteligencia y mientras el personal profesional sale y se retira”, dijo.

También señaló que el recorte se produce después de “dos años donde el presupuesto del FBI se mantuvo esencialmente plano, lo que lo obligó a absorber cientos de millones de dólares en aumentos inflacionarios inevitables”.

Patel dijo que no cree que el presupuesto propuesto por la administración lo obligue a “a eliminar agentes de línea de servicio activo”.

Patel también enfrentó el calor de los demócratas por no proporcionar un plan de gasto para el FBI para el año fiscal 2026.

“La ley requiere el plan de gasto. Se debió al Congreso hace más de una semana. Todavía no lo hemos visto. Eso es realmente absurdo”, dijo la senadora Patty Murray (D-Wash). “El FBI es la principal agencia de aplicación de la ley de nuestra nación”.

Presionado cuando los senadores deberían esperar el plan de gasto del FBI, Patel dijo que no “tenía un cronograma sobre eso”.

“Y tu respuesta es que simplemente entiendes, ¿no vas a seguir la ley?” Preguntó Murray.

“Mi respuesta es que estoy siguiendo la ley, y estoy trabajando con mis socios interinstitucionales para hacer esto y obtener el presupuesto que debe tener”, dijo.





Fuente