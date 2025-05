Joe Biden reflexiona sobre la derrota de Kamala Harris

Más de 100 días después del regreso de Donald Trump a la presidencia, el ex presidente Joe Biden ha intervenido en la pérdida electoral del ex vicepresidente Kamala Harris 2024.

“No me sorprendió porque tomaron la ruta sexista, toda la ruta. ‘Esta es una mujer’, ella es esto, es eso, en realidad, nunca he visto tan exitoso y consistente. [of a] La campaña que socava la noción de que una mujer no podía liderar el país, y una mujer de raza mixta ”, dijo.