Hegseth Memo establece una línea de tiempo rápida para sacar a las tropas transgénero de los militares

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó al Departamento de Defensa (DOD) que comience a eliminar las tropas transgénero de los militares a principios de junio si no salen voluntariamente, según un nuevo memo.

Hegseth se describió en el jueves memorándum que los miembros del servicio activo transgénero son elegibles para “separarse voluntariamente” hasta el 6 de junio y podrían ser elegibles para el pago de separación voluntaria. Para las fuerzas de reserva, la fecha límite está programada para el 7 de julio.

“Además, los departamentos militares comenzarán inmediatamente a procesarse para miembros del servicio de separación que anteriormente se autoidentificaron para la separación voluntaria antes del 26 de marzo de 2025”, escribió Hegseth en un memorando de 2 páginas.

“El servicio de individuos con un diagnóstico actual o historial, o exhibiendo síntomas consistentes con la disforia de género no es lo mejor para los servicios militares y no es claramente consistente con los intereses de la seguridad nacional”, dijo el jefe del Pentágono.

Alrededor de 1,000 tropas que se han identificado autognosticadas con disforia de género comenzarán el proceso de separación voluntaria, dijo el jueves el portavoz principal del Pentágono Sean Parnell.

Al asumir el cargo en enero, el presidente Trump revocó una orden de la era de Biden que permitía a los miembros transgénero servir en el ejército. Hegseth implementó la política en el Pentágono, pero la directiva fue impugnada en los tribunales.

La Corte Suprema permitió a la administración el martes comenzar a hacer cumplir la prohibición de los miembros del servicio transgénero.

La administración ha argumentado que las personas transgénero no pueden satisfacer los “estándares rigurosos” necesarios para servir y su participación es una amenaza para la preparación del ejército de los Estados Unidos.

“No más pronombres, no más obsesiones del cambio climático, no más mandatos de vacuna de emergencia, no más tipos en los vestidos. Hemos terminado con ese s —“. Hegseth dijo el martes en la Conferencia de Fuerzas de Operaciones Especiales en Tampa.





