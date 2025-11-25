Bill Maher quedó atónito después de que Lara Trump preguntara si el presidente hizo un comentario ‘Piggy’

Bill Maher quedó atónito después de que Lara Trump se negara a admitir que su suegro llamó “cerdita” a una periodista en un intercambio reciente a bordo del Air Force One que provocó una reacción generalizada.

El presidente Donald Trump estaba hablando con periodistas el 14 de noviembre cuando la corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, Catherine Lucey, le preguntó sobre los archivos de Epstein relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Silencio, silencio, cerdito”, respondió él, señalándola con el dedo.

Durante el episodio del lunes de Maher’s “Club aleatorio”, el comediante argumentó que los comentarios incendiarios de Trump, como el insulto “cerdito”, le han hecho más difícil convencer a los liberales de interactuar más con los conservadores, particularmente durante la temporada navideña.

Maher hizo el comentario después de mencionar anteriormente en el programa que está escribiendo un editorial sobre cómo la izquierda y el Partido Republicano pueden enterrar el hacha y reunirse para pasar tiempo con sus familiares durante las vacaciones, incluso si tienen creencias políticas opuestas.

“No hagas cosas como llamar ‘cerdita’ a una mujer”, dijo sobre el líder de derecha.

“¿Sabemos que eso pasó?” Lara, la esposa de Eric Trump, respondió rápidamente.

Maher exclamó: “¡Lo vi en una cinta! Mil [times].”

“¿O dijo McGee?” Lara cuestionó riéndose mientras Maher se lamentaba de su respuesta.

A pesar de los amplios registros del incidente, el ex copresidente del Comité Nacional Republicano intentó restar importancia a la decisión de Trump. patrón de ataque a la prensaalegando que es “un infractor que ofrece igualdad de oportunidades”. Luego, Lara hizo referencia a las críticas de Trump al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Al mencionar nuevamente su editorial, Maher declaró que aunque se centra en “en su mayoría liberales” que necesitan “esforzarse” para disfrutar de una cena con sus familias, el discurso polémico de Trump no facilita las cosas.

Lara Trump (derecha) se rió de las preocupaciones de Bill Maher sobre el controvertido comentario del presidente Trump sobre el “cerdito tranquilo” a una periodista.

“Aquí estoy trabajando en este editorial del viernes sobre cómo son en su mayoría los liberales los que tienen que superarse y comer con sus familias, incluso los que son votantes de Trump”, explicó Maher. “Simplemente hace mi trabajo más difícil… cuando le dice a una mujer ‘cerdita’”.

El comentarista político añadió: “Incluso usted debe admitir que esto simplemente no está bien, no es necesario”.

“Donald Trump no es perfecto”, le dijo Lara a Maher. “Pero hace muchas cosas que creo que son geniales. Y creo que, en general, hay que tomar lo bueno junto con lo malo”.

La semana pasada, la Casa Blanca defendió el abuso verbal de Trump contra Lucey mientras criticaba al periodista.

“Esta reportera se comportó de manera inapropiada y poco profesional con sus colegas en el avión”, dijo un funcionario en un comunicado. “Si vas a darlo, tienes que poder recibirlo”.

Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, argumentó que los periodistas deberían estar agradecidos de tener un presidente “franco” y “honesto” como Trump, que les lanza insultos directamente a la cara. También calificó de mentiroso al expresidente Joe Biden.

“Creo que ser franco, abierto y honesto con ustedes en lugar de esconderse detrás de sus espaldas es, francamente, mucho más respetuoso que lo que vieron en la última administración, donde hubo un presidente que les mintió en la cara y no les habló durante semanas”, dijo.

Leavitt también culpó a los reporteros de “noticias falsas” por enfurecer al presidente.

“Él denuncia noticias falsas cuando las ve”, añadió. “Se siente frustrado con los periodistas cuando mienten sobre él, cuando difunden noticias falsas sobre él y su administración”.