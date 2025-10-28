Blumenthal ‘espera’ que algunos republicanos exijan respuestas sobre los donantes de salones de baile







El senador Richard Blumenthal (D-Conn.) dijo el lunes que espera que los republicanos investiguen por qué las corporaciones donaron fondos para el salón de baile del presidente Trump, que se construirá junto a la Casa Blanca, donde una vez estuvo el ala este.

Kaitlan Collins de CNN le preguntó a Blumenthal que los donantes corporativos no “le dirán a un senador si hay un acuerdo implícito con la Casa Blanca cuando se trata de una gran donación que hicieron a un salón de baile”. Blumenthal dijo que estos donantes probablemente no revelarán ningún “interés personal, comercial y financiero”.

“Pero la pregunta que el público estadounidense puede hacerse es: ¿qué esconden?”. continuó. “Segundo punto: le escribo como miembro de alto rango del Subcomité Permanente de Investigaciones. Si yo fuera el presidente, tendría poder de citación y ellos tendrían que responder”.

“Espero que tal vez algunos de mis colegas republicanos piensen que es de interés público para el público estadounidense conocer las respuestas a estas preguntas”, dijo Blumenthal.

El jueves, la Casa Blanca publicó una lista de donantes corporativos que están contribuyendo a la construcción del salón de baile. Algunas de las empresas incluyen Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft y T-Mobile.

Originalmente, se esperaba que la construcción costara 200 millones de dólares, pero Trump dijo el miércoles que serían 300 millones de dólares. Hasta el martes, la Casa Blanca ha recaudado casi 350 millones de dólares para el proyecto, dijo un funcionario de la administración a The Hill.

el presidente contrató a Clark Constructionpara construir la nueva ampliación del salón de baile, con representaciones de diseño de McCrery Architects, según la Casa Blanca.

El nuevo salón de baile se desarrollará como una extensión del East Room y se espera que tenga capacidad para 650 personas. El 20 de octubre, Trump dijo que podría albergar a “999” personas.

Para dar paso al salón de baile, los equipos de demolición derribaron la histórica ala este. La demolición provocó una avalancha de emociones entre los conservacionistas, los críticos de Trump y los antiguos residentes de la Casa Blanca.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer (D) y el comediante Bill Maher restaron importancia a la demolición y se centraron en otras cuestiones. Whitmer dijo que la atención debería centrarse en las familias afectadas por el cierre del gobierno. Maher sugirió que la construcción del salón de baile indica que Trump “no se irá” y podría buscar un tercer mandato.

El ex asistente de la primera dama Jill Biden, Michael LaRosa, dijo que la demolición fue “desgarradora”, pero enfatizó que el salón de baile “probablemente sea necesario”. Chelsea Clinton, hija del ex presidente Bill Clinton, calificó la demolición como “una bola de demolición para nuestra herencia” en un artículo de opinión del USA Today.

El actor de “Star Wars” Mark Hamill publicó en la plataforma de redes sociales Bluesky una imagen de una Estrella de la Muerte parcialmente construida -la estación espacial del Imperio Galáctico capaz de destruir un planeta- en el espacio donde estará el salón de baile. Hamill subtituló la imagen con una de las líneas repetidas de la serie: “Tengo un muy mal presentimiento sobre esto…”

Una fuente de elogios provino del consejo editorial del Washington Post.

“La Casa Blanca no puede ser simplemente un museo del pasado. Al igual que Estados Unidos, debe evolucionar con los tiempos para mantener su grandeza. Los líderes fuertes rechazan la calcificación. En ese sentido, la iniciativa de Trump es un tiro cruzado contra los NIMBY en todas partes”, dijo el consejo editorial del Post.escribió en una opiniónpedazo.





