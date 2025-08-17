Bondi: 68 arrestados durante la noche en DC







La Fiscal General Pam Bondi dijo el domingo que las autoridades arrestaron a 68 personas durante la noche en Washington, DC, en medio de una ofensiva federal contra el crimen en el que el presidente Trump ha enviado a la Guardia Nacional a la capital de la nación y federalizó a la fuerza policial.

“Más de 300 arrestos en DC, y contando: anoche, nuestros socios federales y policiales de DC realizaron 68 arrestos y confiscaron 15 armas de fuego ilegales”, dijo Bondi en un Publicar en la plataforma social X. “Los sospechosos de homicidios, narcotraficantes y más se están cobrando. ¡Continuaré con usted mientras hacemos que DC sea seguro nuevamente!”

Trump dijo la semana pasada que tomaría el control federal del departamento de policía de DC y desplegaría la Guardia Nacional en la ciudad. Los movimientos del presidente han extraído un fuerte retroceso de los demócratas y los residentes de DC.

Jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien también comparó recientemente la capital de la nación con múltiples zonas de guerra extranjeras, dijo en una publicación en X que “Graffiti está bajando en Washington, DC”.

“El graffiti dejó intacto a los espacios públicos de la cicatriz es la declaración visual de la rendición de una sociedad”, dijo Miller en su puesto de domingo.

El domingo, el senador Chris Murphy (D-Conn.) Desestimó la reciente represión de Trump sobre la capital de la nación como un “truco” y sugirió, como otros demócratas, que el esfuerzo está destinado a distraer de otros eventos en las noticias.

“Lo que está sucediendo aquí en Washington, DC, es solo un truco. A Donald Trump no le gustó el hecho de que las paredes se estaban acercando a él, que su propia base estaba cuestionando por qué no lanzaría los archivos de Epstein, por qué estaba protegiendo a personas muy poderosas”, dijo Murphy a Kristen Welker de NBC News en “Meet the Press”.

“Ya no quería hablar sobre el hecho de que nuestro sistema de atención médica está a punto de colapsar debido a los recortes que han hecho, que las primas aumentarán en un 75 por ciento en los estadounidenses”, agregó el senador de Connecticut.

Pero los republicanos y la administración han argumentado que la represión federal es un paso necesario dadas las altas tasas de asesinato y criminalidad en DC, al tiempo que sugiere que los demócratas que administran ciudades han hecho un trabajo pobre manejando el problema.





Fuente