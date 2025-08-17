Carolina del Sur despliega 200 tropas de la Guardia Nacional para DC







El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster (R), reveló el sábado que autorizó el despliegue de 200 tropas de la Guardia Nacional para ayudar a “restaurar la ley y el orden” en Washington, DC, y agregó que podrían ser retirados del mercado en caso de un desastre en el estado de Palmetto.

“He autorizado el despliegue de 200 guardias nacionales de SC para apoyar al presidente Trump en su misión de restaurar la ley y el orden a la capital de nuestra nación. El gobierno federal pagará este despliegue bajo el título 32”, dijo McMaster en un correo En la plataforma de redes sociales X.

“Nuestra Guardia Nacional trabajará para ayudar a la misión del presidente Trump, y si un huracán o un desastre natural amenaza a nuestro estado, pueden y serán inmediatamente recordados a casa para responder”, agregó el gobernador.

La orden se produce solo unas horas después de que el gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey (R) anunciara que entre 300 y 400 tropas de la Guardia Nacional de su estado se dirigirán al distrito a medida que la adquisición policial de la administración del presidente Trump continúe en la capital de la nación.

El Presidente invocó una disposición en la Ley de Regla del Interior a principios de esta semana, encabezando el control federal del departamento de policía de Washington y desplegando 800 soldados de la Guardia Nacional y Oficiales Federales para patrullar las calles del distrito para frenar mejor el crimen.

La administración dijo esta semana que desde que se estableció la toma de posesión de la Policía Federal, cientos han sido arrestados y que se han confiscado docenas de armas de fuego.

El Departamento de Justicia (DOJ) nombró al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como el “Comisionado de Policía de Emergencia” del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), provocando un rechazo de algunos residentes de DC y miembros del consejo municipal. El fiscal general Brian Schwalb demandó a la administración por el movimiento del Departamento de Justicia para nombrar a Cole. Después de que un juez federal expresó su preocupación por la medida, el Departamento de Justicia acordó retroceder.

El alcalde de DC Bowser (D) ha buscado calmar los nervios de los Washington, ya que algunos residentes han protestado el despliegue de la Guardia Nacional en los últimos días.

“Ha sido una semana inquietante y sin precedentes en nuestra ciudad. Durante el transcurso de una semana, el aumento en la policía federal en todo DC ha creado oleadas de ansiedad. Nací un año antes de que la regla de origen se convirtiera en ley, y aunque nuestra autonomía ha sido desafiada antes, nuestro autogobierno limitado nunca ha enfrentado el tipo de prueba que nos enfrentamos ahora”, dijo Bowser en una abierta abierta en una abierta abierta, en un Abierto de Abierto, en un Abierto de Abierto, en un Abierto de Abierto, en un Abierto de Abierto, en un Abierto de Abierto, nuestro autogobierno limitado. carta el viernes.





