Cumbre de Trump-Putin recibe reacciones mixtas de los líderes europeos, los legisladores estadounidenses







La cumbre de alto riesgo entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin obtuvo reacciones mixtas de legisladores estadounidenses y líderes europeos.

Trump, junto con el Secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, acurrucado con Putin, el ministro de Asuntos Exteriores Sergey Lavrov y el principal asistente de política exterior Yuri Ushakov, durante casi tres horas en la base conjunta Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, Alaska el viernes.

El ministro de Relaciones Exteriores checos, Jan Lipavský, dio la bienvenida al esfuerzo del presidente para poner fin a la Guerra de Rusia-Ucrania, que ha estado en desastre durante más de tres años, pero criticó los comentarios del líder ruso después de la reunión de puertas cerradas en Alaska.

“De Putin, escuchamos las mismas tonterías propagandistas sobre las ‘raíces del conflicto’ que promueve su televisión estatal. El problema es el imperialismo ruso, no el deseo de Ucrania de vivir libremente”, dijo Lipavský en un viernes correo En la plataforma de redes sociales X.

El jefe de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo el sábado por la mañana que el esfuerzo de Trump para detener el conflicto en Europa del Este es “vital”, pero argumentó que Rusia no tiene intención de terminar la guerra “pronto”.

“Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar en serio. La UE trabajará con Ucrania y los Estados Unidos para que la agresión de Rusia no tenga éxito y que cualquier paz sea sostenible”, Kallas escribió en X. “Moscú no terminará la guerra hasta que se dé cuenta de que no puede continuar. Por lo tanto, Europa continuará respaldando a Ucrania, incluso trabajando en un paquete de sanciones de Rusia 19”.

Trump dijo el viernes por la noche que ambas partes progresaron, pero no se alcanzó un acuerdo de alto el fuego. Ni el presidente ni Putin transmitieron ningún detalle sobre los acuerdos al dirigirse a los reporteros después del grupo.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, un aliado de Trump que tiene una relación cálida con el líder del Kremlin, argumentó que el mundo es un lugar más seguro como resultado de la cumbre.

“Durante años hemos visto que las dos potencias nucleares más grandes desmantelan el marco de su cooperación y disparan mensajes hostiles de un lado a otro. Eso ha llegado a su fin. Hoy el mundo es un lugar más seguro que ayer”, Orban escribió Sábado por la mañana en X. “¡Que cada fin de semana sea al menos tan bueno!”

Trump informó a los líderes de la UE, denominados “Coalición de Willing, y el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, durante una llamada del sábado después de la reunión. Los políticos europeos elogiaron el impulso del presidente para poner fin a la guerra, pero enfatizaron que Ucrania necesita garantías de seguridad” Ironclad “para” defender efectivamente su soberanía e integridad territorial “.

La coalición está compuesta por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro italiano Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb, el primer ministro polaco Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunirá con Trump el lunes en la Casa Blanca. El presidente dijo el sábado sobre Truth Social que la “mejor manera” para poner fin a la guerra es “ir directamente a un acuerdo de paz, que terminaría la guerra, y no un mero acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se mantiene”.

El líder de Ucrania indicó su apoyo a una reunión trilateral entre él, Trump y Putin.

“El presidente Trump informó sobre su reunión con el líder ruso y los puntos principales de su discusión”, dijo Zelensky el sábado en X. “Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación”.

Durante la llamada conjunta del sábado, Trump dijo a los líderes europeos y Zelensky que quiere negociar una reunión trilateral tan pronto como el próximo viernes, Axios reportadocitando dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La reacción a la cumbre también se mezcló entre algunos legisladores estadounidenses.

El representante Brian Fitzpatrick (R-Pa.), Uno de los más firmes partidarios de Ucrania en la Cámara, dijo el viernes que “el tiempo dirá lo que finalmente se manifiesta” de la reunión del viernes entre las delegaciones estadounidenses y rusas.

“Elogio y acredito la paz del presidente Trump a través de políticas de fuerza que obligaron a Putin a venir a Estados Unidos para discutir un posible alto el fuego, que Ucrania ya ha acordado y repetidamente”, Fitzpatrick dicho Viernes en X.

“La soberanía y la libertad de Ucrania no son chips de negociación; son principios que deben defenderse. Ningún camino hacia la paz es creíble sin su voz”, agregó el republicano de Pensilvania.

El senador Lindsey Graham (Rs.C.), partidario de Ucrania y Ally, predijo el viernes por la noche que si la reunión trilateral entre el presidente, Putin y Zelensky tiene lugar, el conflicto podría terminar antes de Navidad.

“No se equivoquen, esta guerra es una guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Sin embargo, siempre he dicho que Ucrania no desalojará a todos los soldados rusos y Putin no va a tomar Kiev”, dijo Graham. “La clave para terminar esta guerra honorablemente y justa es crear una infraestructura de disuasión que Biden y Obama no pudieron hacer, lo que evitará una tercera invasión”.

El senador Jack Reed (Dr.i.), el principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que apoya la diplomacia “activa” y argumentó que la paz debe hacerse “responsablemente” o “arriesga” la seguridad de los europeos, ucranianos y estadounidenses.

“No me importaba el tratamiento de la alfombra roja que Putin recibió o la señal que Trump envió al darle la bienvenida con aplausos. Y creo que todos estaban un poco sorprendidos por la falta de detalles y la conferencia de prensa posterior a la reunión no ortodoxa”, dijo Reed en un comunicado el sábado, “y agregó que Estados Unidos debería unirse con aliados para imponer nuevas sanciones sobre Russia para” intensificar la presión económica “.

Trump dijo durante la llamada con los funcionarios europeos y de la OTAN que está abierto a ofrecer garantías de seguridad de los Estados Unidos a Ucrania, The Wall Street Journal reportadocitando funcionarios europeos familiarizados con el asunto.

El presidente dijo a los líderes europeos que el presidente ruso no detendrá la ofensiva militar mientras las discusiones de paz están en marcha, según el informe. Pero Putin está abierto, como parte de un posible acuerdo de paz, que tiene fuerzas de seguridad occidentales en Ucrania para garantizar que la tregua dure, informó el Journal, citando a cuatro funcionarios informados sobre el asunto.

Macron señaló la apertura de los Estados Unidos a contribuir a las garantías de seguridad de Ucrania en X.

El líder francés dicho Sábado que “cualquier paz duradera debe estar acompañada de garantías de seguridad inquebrantables. Agradezco, a este respecto, la preparación de los Estados Unidos para contribuir. Trabajaremos en esto con ellas y con todos nuestros socios en la coalición de los dispuestos, con quien nos reuniremos nuevamente pronto, para avanzar concretos”.

Aún así, Según los informes, Putin exige que Ucrania se retire de las regiones de Luhansk y Donetsk como una condición para poner fin al conflicto de Rusia-Ukraine. The Financial Times (FT) reportadocitando cuatro fuentes con conocimiento directo de la reunión del viernes, que Putin detendría el resto de las líneas de primera línea si se cumple esta solicitud.

El líder ruso congelaría las líneas del frente en las regiones de Zaporizhzhia y Kherson y se abstendría de nuevas ofensivas para conquistar más tierras ucranianas a cambio de Luhansk y Donetsk, informó el FT.

Rusia controla alrededor del 70 por ciento de Donetsk. Zelensky ha dicho anteriormente que no está dispuesto a renunciar a Donetsk, pero está abierto a negociar las divisiones territoriales, uno de los principales puntos de conflicto, con el presidente en la Casa Blanca, informó el FT.





