Donald Trump responde a la elogio del Premio Nobel de Hillary Clinton





Caso en cuestión: la ex senadora de Nueva York y primera dama Hillary Clinton, la rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, dijo recientemente que puede imaginar un escenario en el que lo nomina para el Premio Nobel de la Paz.

Pero hay una advertencia: Clinton dijo que Trump debe hacer que Putin esté de acuerdo con un alto el fuego sin ningún intercambio de territorio, y Rusia debe retirarse del territorio que previamente se apoderaron.

Trump parecía inconsciente del posible respaldo de Clinton hasta que Baier lo informó el viernes.

“¿Viste que Hillary Clinton dijo ayer que si hiciste este acuerdo y no capitulaste para Putin, que te nominaría para el Premio Nobel de la Paz?” Baier preguntó.

Trump parecía complacido, pero se centró más en la leve promesa de elogios de Clinton en lugar de lo que se necesitaría para obtenerlo de ella.

“Eso fue muy agradable. Podría tener que comenzar a gustarle de nuevo”, Triunfo respondió.

Como resultado, muchas personas en las redes sociales pensaban sobre la aparente necesidad del nobel de Trump.

Algunas personas se preguntaban si se dio cuenta de que el supuesto elogio de Clinton era en realidad una sugerencia de que no tiene en él obtener un trato justo de Putin.

Otros señalaron cómo Trump sediento es por cualquier cosa que suene vagamente como un cumplido.

