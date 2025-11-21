Economista sorprendido por las últimas y descaradas afirmaciones de Trump: 'La realidad es...'





El profesor de la Universidad de Michigan, que apareció en el programa MS Now de Katy Tur, dijo que “la sensación abrumadora” que tuvo mientras miraba a Trump recientemente fue la de simplemente “tratar de contar el número de mentiras”.

“Y me quedé sin dedos de manos y pies”, bromeó.

Wolfers dijo que Trump “mintió y dijo que los precios están bajando” y “mintió cuando dijo que los precios estaban en su punto más alto durante la presidencia”. [Joe] Biden. Están en su punto más alto en este momento”.

Añadió que Trump también se equivocó al afirmar que la inflación era baja: “La inflación del 2,7% (esa es la cifra que utilizó) está muy por encima del objetivo de la Reserva Federal”.

Wolfers dijo que estaba desconcertado por el hecho de que Trump “mirara a la gente a los ojos y simplemente les mintiera sobre el estado de la economía”.

“No voy a opinar sobre la política de eso. Podría tener opiniones sobre la moralidad de eso”, dijo.

Luego expuso la realidad económica tal como la ve.

“La realidad es que hay gente que está pasando apuros”, dijo Wolfers. “Las cosas no están tan mal, lo suficientemente mal como para estar aquí hablando de recesión. Pero es una economía mediana, B+, y lo que nos preocupa es que si somos B+ en este momento, si algo malo sucediera, las cosas podrían empeorar muchísimo”.

Mira el análisis completo aquí:





Fuente