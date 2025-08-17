El bosquejo surge de la oferta de Putin de poner fin a su guerra en Ucrania

LONDRES, 16 de agosto (Reuters) – Rusia renunciaría a pequeños bolsillos de Ucrania ocupada y Kiev cedería franjas de su tierra oriental que Moscú no ha podido capturar, bajo propuestas de paz discutidas por el Vladimir Putin de Rusia y Donald Trump en su cumbre de Alaska, fuentes, fuentes informadas sobre el pensamiento de Moscú sobre el pensamiento.

La cuenta surgió el día después de que Trump y Putin se reunieron en una base de la fuerza aérea en Alaska, el primer encuentro entre un presidente estadounidense y el jefe del Kremlin desde antes del comienzo del conflicto de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, viajará a Washington el lunes para discutir con Trump un posible acuerdo de la guerra a gran escala, que Putin lanzó en febrero de 2022.

Aunque la cumbre no pudo asegurar el alto el fuego que dijo que había querido, dijo Trump en una entrevista con Sean Hannity de Fox News que él y Putin habían discutido las transferencias de tierras y las garantías de seguridad para Ucrania, y habían “acordado en gran medida”.

“Creo que estamos bastante cerca de un acuerdo”, dijo, y agregó: “Ucrania tiene que estar de acuerdo. Tal vez dicen ‘no'”.

Las dos fuentes, que solicitaron el anonimato para discutir asuntos sensibles, dijeron que su conocimiento de las propuestas de Putin se basó principalmente en las discusiones entre líderes en Europa, Estados Unidos y Ucrania, y señaló que no estaba completa.

Trump informó a Zelenskiy y a los líderes europeos sobre sus discusiones de la cumbre el sábado temprano.

No estaba claro de inmediato si las propuestas de Putin eran un gambito de apertura para servir como punto de partida para negociaciones o más como una oferta final que no estaba sujeta a discusión.

Tierra ucraniana para la paz

Al pie de la letra, al menos algunas de las demandas presentarían enormes desafíos para que el liderazgo de Ucrania acepte.

La oferta de Putin descartó un alto el fuego hasta que se llega a un acuerdo integral, bloqueando una demanda clave de Zelenskiy, cuyo país es golpeado diariamente por drones rusos y misiles balísticos.

Según el acuerdo ruso propuesto, Kiev se retiraría por completo de las regiones del este de Donetsk y Luhansk a cambio de una promesa rusa de congelar las líneas del frente en las regiones del sur de Kherson y Zaporizhzhia, dijeron las fuentes.

Ucrania ya ha rechazado cualquier retiro de tierras ucranianas, como la región de Donetsk, donde se excavan sus tropas y, que según Kiev, sirve como una estructura defensiva crucial para evitar que los ataques rusos sean más profundos en su territorio.

Rusia estaría preparada para regresar extensiones relativamente pequeñas de tierras ucranianas que ha ocupado en las regiones del norte de Sumy y el noreste de Jharkiv, dijeron las fuentes.

Rusia tiene bolsillos de las regiones Sumy y Jharkiv que suman alrededor de 440 km cuadrados, según el proyecto de mapeo de Battlefield de Battlefield de Ucrania. Ucrania controla alrededor de 6.600 km cuadrados de Donbas, que comprende las regiones de Donetsk y Luhansk y es reclamado por Rusia.

Aunque los estadounidenses no han explicado esto, las fuentes dijeron que sabían que el líder de Rusia también estaba buscando, al menos, reconocimiento formal de la soberanía rusa sobre Crimea, que Moscú incautó de Ucrania en 2014.

No estaba claro si eso significaba reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos o, por ejemplo, todas las potencias occidentales y Ucrania. Kyiv y sus aliados europeos rechazan el reconocimiento formal del gobierno de Moscú en la península.

Dijeron que Putin también esperaría el levantamiento de al menos parte de la variedad de sanciones a Rusia. Sin embargo, no podían decir si esto se aplicaba a nosotros, así como a las sanciones europeas.

Trump dijo el viernes que no tenía que considerar de inmediato aranceles de represalia en países como China para comprar petróleo ruso, que está sujeto a una variedad de sanciones occidentales, pero podría tener que “en dos o tres semanas”.

El presidente Donald Trump, a la derecha, se encuentra con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al final de una conferencia de prensa conjunta en la base conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska, viernes 15 de agosto de 2025. (AP Photo/Jae C. Hong)

Ucrania también se le prohibiría unirse a la Alianza Militar de la OTAN, aunque Putin parecía estar abierto a Ucrania recibiendo algún tipo de garantías de seguridad, dijeron las fuentes.

Sin embargo, agregaron que no estaba claro lo que esto significaba en la práctica. Los líderes europeos dijeron que Trump había discutido las garantías de seguridad para Ucrania durante su conversación el sábado y también abordó una idea para una garantía de estilo “Artículo 5” fuera de la Alianza Militar de la OTAN.

La OTAN considera cualquier ataque lanzado en uno de sus 32 miembros como un ataque a todos bajo su cláusula del Artículo 5.

Unirse a la Alianza Atlántica es un objetivo estratégico para Kiev que está consagrado en la constitución del país.

Rusia también exigiría el estatus oficial para el idioma ruso dentro de partes de, o en Ucrania, así como el derecho de la iglesia ortodoxa rusa a operar libremente, dijeron las fuentes.

La agencia de seguridad de Ucrania acusa a la Iglesia de Moscú de incrustación de la guerra de Rusia en Ucrania al difundir la propaganda pro-rusa y las espías de alojamiento, algo negado por la iglesia que dice que ha cortado los lazos canónicos con Moscú.

Ucrania ha aprobado una ley que prohíbe las organizaciones religiosas vinculadas a Rusia, de las cuales considera que la iglesia es una. Sin embargo, aún no ha comenzado a hacer cumplir la prohibición.

