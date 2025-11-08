El ‘chico sándwich’ de DC habla en una entrevista exclusiva

Sean Dunn salió del tribunal federal el jueves aliviado de no enfrentar más la posibilidad de ir a prisión. Más conocido como el “chico sándwich” de DC, un jurado declaró inocente al hombre de 37 años de agredir a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con su ahora famoso lanzamiento de submarino.

Pero Dunn todavía está luchando con toda la atención generada por su arresto y juicio, y con el conocimiento de que alteró su futuro con un momento viral de protesta.

“Las obras de arte, los memes… me alegro de poder inspirar a la gente”, dijo Dunn al HuffPost en su primera entrevista tras su absolución. “No me siento cómodo con la narrativa del ‘héroe’. Y ha sido… honestamente, ha sido incómodo para mí. Toda la atención me ha hecho sentir incómodo”.

Dunn, un veterano de la Fuerza Aérea, habla suavemente y se describe a sí mismo como una persona privada, muy diferente del tipo que gritaba “fascista” y “vergüenza” a un grupo de agentes federales antes de lanzar un metro de metro contra el pecho de Gregory Lairmore, un jefe de división de la Patrulla Fronteriza. Para ponerlo en contexto, el incidente ocurrió a las 11 p. m. de un domingo en el corredor de vida nocturna U Street NW de DC, cerca de un club LGBTQ+ que organizaba una noche latina.

Imágenes del teléfono del encuentro ya estaba explotando en las redes sociales mientras Dunn estaba detenido en una estación del Departamento de Policía Metropolitana. Fue procesado ante el Tribunal Superior al día siguiente antes de ser liberado y regresar a su departamento en DC. Entonces las cosas empezaron a ponerse surrealistas.

“La puerta se abrió y tenían rifles desenfundados, apuntándome a mí, con escudos antidisturbios”. – Sean Dunn sobre su nuevo arresto

Ese miércoles por la noche, un escuadrón de agentes federales descendió al edificio de apartamentos de Dunn, pareciendo armados para la batalla.

“Sabía que podrían venir”, recordó Dunn. “Había hablado con [my lawyer] y ella iba a hacer arreglos para que yo me entregara. Pero se estaba haciendo tarde, no habíamos recibido respuesta y me preocupaba que pudieran venir. Cuando llamaron a mi puerta, supe que eran ellos”.

Dunn dijo que les dijo a los agentes a través de la puerta cerrada que quería llamar a su abogado, pero no lo dejaron.

“La puerta se abrió y tenían rifles en la mano, apuntándome con escudos antidisturbios”, dijo. “Habían recibido una llave del administrador del edificio, por lo que en realidad no derribaron la puerta. Fue aterrador cuando sucedió. Y, por supuesto, no me resistí”.

Dunn no contactó a su abogado hasta el día siguiente.

Entonces la Casa Blanca publicó un vídeo promocional hábilmente producido del nuevo arresto de Dunn en las redes socialespresumiblemente financiado con dólares de los contribuyentes. Dunn y su abogado entendieron por qué nunca pudo entregarse.

Pam Bondi, fiscal general del presidente Donald Trump, emitió un declaración alegre diciendo que Dunn fue acusado de un delito grave de agresión a un agente federal, que conlleva hasta ocho años de prisión. También dijo que lo habían despedido de su trabajo como asistente legal del Departamento de Justicia y calificó a Dunn como “un ejemplo del Estado profundo al que nos hemos enfrentado”.

“Era muy incómodo tener al fiscal general y al [U.S.] abogado haciendo declaraciones sobre mí”, dijo Dunn. “Cuando tienes personas tan poderosas hablando de ti personalmente, es muy aterrador”.

Sean Dunn habla fuera del juzgado tras su absolución. Dunn había sido acusado de un delito menor de agresión a un oficial federal después de golpear a un agente de la Patrulla Fronteriza con un sándwich Subway.

Sin trabajo, Dunn no podía permitirse el lujo de pagar de su bolsillo a un abogado caro. Su abogada, Sabrina Shroff, representa a clientes indigentes asignados a ella en un tribunal federal; ella tomó el caso sin pagar honorarios. Julia Gatto y Nicholas Silverman, abogados del gran bufete de abogados Steptoe, brindaron asistencia gratuita. “Gracias a Dios”, dijo Dunn sobre su equipo legal.

Debido a que fue despedido con causa justificada, Dunn no ha estado recibiendo beneficios de desempleo. Amigos lanzaron un GoFundMe (“Ayuda a apoyar al chico del sándwich”) en su nombre.

El lanzamiento del sándwich de Dunn precedió en cuestión de horas a la toma de control de la policía en Washington por parte de Trump. Como oficiales de inmigración enmascarados comenzó a vagar por la ciudad y a capturar inmigrantes, el momento de desafío cómico de Dunn dio un impulso a los progresistas que sentían que todo se estaba desatando. También proporcionó a periodistas y partidarios de Dunn una pozo aparentemente interminable de juegos de palabras.

viendo el arte callejero impulsó a Dunn a su vez.

“Si pudiera inspirar a la gente y darles esperanza, sería fantástico”, afirmó.

Jeanine Pirro, fiscal federal de Trump para DC, rebajó el cargo a un delito menor después de que un gran jurado se negó a emitir una acusación por el delito grave, uno de varios repudios que los jurados de DC han hecho a Pirro durante la represión de Trump en DC. Pero los fiscales mantuvieron el caso de Dunn en un tribunal federal, y la posibilidad de recibir hasta un año de prisión aún se cernía sobre él.

La gravedad de la situación le ayudó a permanecer impasible durante algunos procedimientos judiciales absurdos.

“No me siento cómodo con la narrativa del ‘héroe’… Toda la atención me ha hecho sentir incómodo”. – Sean Dunn sobre su repentina celebridad

Lairmore, agente federal durante 23 años, testificó en el contrainterrogatorio que el sándwich “explotó” tras el impacto y que lo sintió a través de su chaleco antibalas. No pudo testificar qué tipo de sándwich era, pero sostuvo que “podía oler las cebollas y la mostaza”, lo que provocó un resoplido de un observador en la galería.

El equipo de la defensa mostró una fotografía en la que el sándwich ofensivo parecía estar prácticamente intacto en su envoltorio Subway, una aparente contradicción que Shroff destacó en su argumento final.

Ella le dijo al jurado que, en última instancia, el caso se trataba “de un sándwich”.

“Un sándwich que, según el agente Lairmore, de alguna manera explotó en su pecho en una lluvia de cebollas y mostaza, pero también aterrizó intacto en el suelo todavía en su envoltorio Subway”, dijo.

Después del veredicto, Dunn dio una declaración a la prensa, regresó a su apartamento y llamó a su madre, a su tía y a un antiguo supervisor que había estado siguiendo el caso.

“Estoy listo para seguir adelante”, dijo.

A pesar de su absolución, la terrible experiencia ha tenido un alto costo personal. Dunn esperaba algún día retirarse del gobierno federal con una buena pensión. Había acumulado tres años en el Servicio Forestal de Estados Unidos y casi otros tres en el Departamento de Justicia. Sus cinco años en la Fuerza Aérea incluyeron un despliegue en Kandahar, Afganistán, de julio de 2010 a enero de 2011.

“Esto hace que mi futuro sea muy incierto”, dijo Dunn. “De todos modos, me sentía un poco menos seguro con tantos despidos de empleados federales. Pero tenía un total de más de 10 años de servicio federal, por lo que esperaba retirarme algún día del servicio federal. Y de repente me quitaron todo eso, todavía lo estoy procesando y navegando. Necesito encontrar un trabajo”.

Dunn no se regodea con el veredicto. El Departamento de Justicia de Trump ha estado violando las normas al iniciar procesos contra los críticos del presidente. Siguiendo el consejo de su abogado, Dunn no quiso discutir los detalles del incidente del sándwich y su pensamiento esa noche. Pero estaba dispuesto a responder una pregunta que, de alguna manera, nunca se resolvió durante el juicio.

“Era pavo”, dijo Dunn sobre el sándwich.

ElMarease ha convertido Tu apoyoCombustiblesNuestra Misión Tu apoyoCombustiblesNuestra Misión Cortar el caos Los estadounidenses acaban de enviarle a Trump un mensaje claro, y los demócratas lo llaman “un incendio de cinco alarmas” para el presidente. Nuestros reporteros están aquí para mantenerlo informado y darle sentido al caos de Washington. Únase al HuffPost y sea parte de lo que sucederá a continuación. Seguimos comprometidos a brindarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como usted! Su apoyo inicial ayudó a llegar hasta aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes en tiempos de incertidumbre. Ahora que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a brindarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como usted! Su apoyo inicial ayudó a llegar hasta aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes en tiempos de incertidumbre. Ahora que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Soporte HuffPost ¿Ya eres miembro? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.