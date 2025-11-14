El correo electrónico de Epstein sobre darle novia a Trump enfurece a una modelo ‘manoseada’ por él

Un correo electrónico recientemente publicado en el que Jeffrey Epstein se jactaba de haberle dado una novia a Donald Trump enfureció a una ex modelo que salió con Epstein y afirmó que una vez la “entregó” al futuro presidente para que él la “manoseara”.

La nota mostraba cuán “profundamente misóginos” eran los dos hombres, dijo Stacey Williams a CNN el jueves. (Mire el vídeo a continuación).

Williams, que apareció en varios Problemas con los trajes de baño de Sports Illustrated en los años 90, apareció en “Erin Burnett Outfront” después de que esta semana se compartieran numerosos correos electrónicos que involucraban al fallecido depredador sexual Epstein. El Congreso está a punto de votar sobre la divulgación de archivos no vistos por el público, pero Trump ha seguido rechazando lo que ahora llama un “engaño”.

Burnett mencionó la correspondencia de Epstein en la que escribió sobre una empresaria y heredera noruega: “mi novia de 20 años en 1993, que después de dos años se la regalé a donald.”

“Esto pone de manifiesto la forma de pensar de estos hombres”, dijo Williams. “Ya sabes, los mismos dos hombres que me hicieron lo que me hicieron cuando Jeffrey Epstein me acompañó a la oficina de Donald Trump para que me manoseara. Claramente, somos estos objetos, estos trofeos, y es profundamente misógino. Es horrible”.

Burnett también mencionó el relato anterior de Williams en el que afirmaba que Trump abusó sexualmente de ella mientras Epstein observaba en la Torre Trump, y cómo sus sonrisas revelaron el “juego extraño y retorcido” de la pareja.

Williams agregó: “Claramente me entregaron allí para que me manosearan”. Dijo que tenía fama de enfrentarse a hombres inapropiados, así que “cuando me quedé paralizada y no respondí, creo que Jeffrey se molestó mucho por eso. Esperaba una pelea”.

Trump era el único amigo varón del que Epstein hablaba constantemente, según Williams. “Es tan enloquecedor para mí que Donald Trump haya seguido, ya sabes, limpiando el pantano”, continuó, “y todo este tiempo y energía se estén gastando en encubrir información sobre el monstruo del pantano más grande que jamás haya existido”.

En octubre de 2024, Williams hizo un relato gráfico del presunto incidente.

“Me atrajo hacia él y comenzó a manosearme”, dijo Williams. “Puso sus manos sobre mis senos, mi cintura, mi trasero, y me congelé. Y me congelé porque estaba profundamente confundida acerca de lo que estaba sucediendo, porque las manos se movían sobre mí, pero estos dos hombres se sonreían el uno al otro y continuaban su conversación”.

La entonces portavoz de la campaña, Karoline Leavitt, calificó las acusaciones de “falsas”. el guardián informóy afirmó que la historia fue inventada por la campaña de Kamala Harris.