Home Noticias Donald Trump El Departamento de Estado niega afirmaciones sobre orígenes rusos del plan de...

El Departamento de Estado niega afirmaciones sobre orígenes rusos del plan de paz de Trump para Ucrania

By
MONTE CASEROS
-
3
0
El sábado, funcionarios del Departamento de Estado rechazaron agresivamente las afirmaciones compartidas por algunos senadores de que el plan de 28 puntos del presidente Trump para la paz en Ucrania se originó en Rusia y no es la posición de la administración. Más temprano el sábado, el corresponsal de PBS NewsHour, Nick Schifrin, informó comentarios de los senadores Mike Rounds (RS.D.) y Angus King (I-Maine) donde los legisladores afirmaron…



Fuente

