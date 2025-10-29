El DHS ataca al Washington Post por informe sobre imágenes engañosas de operaciones de inmigración

El DHS ataca al Washington Post por informe sobre imágenes engañosas de...







El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) atacó al Washington Post por un informe sobre imágenes de operaciones de inmigración que el medio calificó de engañosas.

El Post informó el miércoles que una publicación del DHS de agosto, en la que un miembro del personal del departamento dice que el gobierno federal Los agentes estaban en el trabajo. “Día y noche para arrestar, detener y deportar a criminales despiadados de la capital de nuestra nación”, presentó múltiples clips de operaciones de meses anteriores y de operaciones fuera de DC.

“Qué artículo tan deshonesto, sesgado y fundamentalmente inexacto del @WashingtonPost”, DHS escribió en una publicación en la plataforma social X Wednesday, que presenta una captura de pantalla de un informe del Post.

“Desde hace meses se han producido ataques brutales y ataques de terroristas Antifa contra nuestros oficiales, y el Washington Post los ha ignorado por completo”, añadió el departamento.

Los funcionarios de la administración han utilizado fragmentos de operaciones, como los utilizados en el vídeo del DHS en cuestión, en un mínimo de seis vídeos de la agenda de inmigración pro-Trump publicados en los últimos tres meses. según el correo.

Dan Lamothe, periodista del Post, respondió al DHS en una publicación del miércoles X: diciendo que la publicación del DHS “incluye sólo un titular del Washington Post”.

“Aquí está la historia real, presentando informes detallados con recibos”, agregó Lamothe, presentando un enlace al informe.

Desde el regreso del presidente Trump al poder en enero, la administración ha tomado duras medidas contra la inmigración, aumentando las redadas en todo el país.

La semana pasada, el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, dijo que la ciudad de Nueva York experimentaría una mayor tasa de arrestos de inmigrantes a raíz de que los manifestantes se enfrentaran a los agentes en medio de una operación.

“Verán un aumento en los arrestos de ICE porque hay tantos criminales y extranjeros ilegales que han sido liberados específicamente en Nueva York”, dijo Lyons en Fox News.

Chicago, Los Ángeles y Washington, DC, entre otras ciudades, también han sido blanco de la administración.

The Hill se comunicó con The Post para solicitar comentarios.





