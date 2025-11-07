El polvo blanco entregado a la base del Air Force One envía a varios al hospital: informe

6 nov (Reuters) – Un paquete sospechoso que contenía polvo blanco entregado a una base militar estadounidense en Maryland provocó que varias personas enfermaran y varias fueran hospitalizadas, informó CNN el jueves.
Un edificio en la base fue evacuado después de que un individuo “abriera un paquete sospechoso”, dijo CNN, citando un comunicado de la Base Conjunta Andrews, ubicada en las afueras de Washington, DC.
“Como medida de precaución, el edificio y el edificio anexo fueron evacuados y se estableció un cordón alrededor del área”, dice el comunicado.
Varias personas fueron transportadas al Centro Médico Malcolm Grove en la base, dijo CNN. Se desconoce el alcance de sus enfermedades.
La Base Conjunta Andrews es famosa por ser la base del Air Force One, el avión utilizado para transportar al presidente de los Estados Unidos.
El paquete contenía un polvo blanco desconocido, dijo CNN, citando dos fuentes familiarizadas con la investigación.
Los socorristas de la Base Conjunta Andrews determinaron que no había una amenaza inmediata y entregaron la escena a la Oficina de Investigaciones Especiales, dijo CNN.
Una prueba de campo inicial del equipo HAZMAT no detectó nada peligroso, pero la investigación sigue en curso, añadió CNN, citando una de las fuentes familiarizadas con el asunto.
CNN dijo que la sala donde se abrió el sobre, ubicada en un edificio que alberga el Centro de Preparación de la Guardia Nacional Aérea, había sido cerrada.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Base Conjunta Andrews no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. Reuters no pudo verificar de inmediato el informe.
(Reporte de Rishabh Jaiswal en Bengaluru; Editado por Christian Schmollinger y Michael Perry)