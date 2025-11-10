Estos son los 8 demócratas del Senado que votaron para poner fin al cierre

Estos son los 8 demócratas del Senado que votaron para poner fin...







Ocho miembros del grupo demócrata del Senado votaron el domingo por la noche a favor de proceder a una resolución continua aprobada por la Cámara, dando un paso importante hacia el fin del cierre de 40 días.

El Senado votó 60-40 para hacer avanzar el proyecto de ley de la Cámara, que servirá como vehículo legislativo para un acuerdo bipartidista para financiar la construcción militar, los asuntos de los veteranos, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre y el resto del gobierno hasta el 30 de enero.

Prepara el escenario para que la Cámara regrese a Washington a finales de esta semana para votar el proyecto de ley con la esperanza de llegar al escritorio del presidente Trump para su firma.

Estos son los demócratas que votaron para romper el estancamiento en el Senado:

Senador John Fetterman (D-Pa.)

Fetterman ha sido el crítico más abierto de la estrategia del liderazgo demócrata del Senado de bloquear una resolución continua limpia y aprobada por la Cámara para financiar al gobierno en un intento de lograr que los republicanos acepten una extensión de las primas mejoradas del seguro médico.

Fetterman ha argumentado durante semanas que los demócratas no tenían ninguna influencia real en la batalla por la financiación del gobierno, aunque apoya el deseo del liderazgo demócrata de ampliar los subsidios a los seguros en virtud de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA).

El estudiante de primer año de Pensilvania fue especialmente franco al expresar su preocupación por los casi 42 millones de estadounidenses que corren el riesgo de pasar hambre debido a la expiración de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Senador Angus King (I-Maine)

King es un independiente que forma parte de los demócratas y apoya la ampliación de las primas de los seguros médicos, pero expresó su preocupación al comienzo del cierre de que no financiar al gobierno le daría demasiado poder a Trump.

“Por muy grave que sea la crisis del seguro médico, creo que el cierre en sí y los poderes adicionales que otorga a Donald Trump y sus secuaces son el mayor riesgo. El mayor desafío que enfrenta nuestro país en este momento es el acelerado deslizamiento hacia el autoritarismo”, dijo King el mes pasado.

Senadora Catherine Cortez Masto (D-Nev.)

Cortez Masto votó a favor del proyecto de ley aprobado por la Cámara para financiar el gobierno a finales de septiembre y ha votado consistentemente para reabrir el gobierno desde que cerró hace más de cinco semanas.

“No puedo apoyar un cierre costoso que perjudicaría a las familias de Nevada y otorgaría aún más poder a esta administración imprudente”, dijo el 30 de septiembre, cuando votó para evitar el cierre.

Advirtió que un cierre del gobierno obligaría a decenas de miles de militares, miembros sindicales, agentes del orden y enfermeras militares de Nevada a trabajar sin remuneración.

También dijo que un cierre le costaría a la economía de viajes y turismo del país mil millones de dólares en ingresos perdidos por semana.

Senadora Jacky Rosen (demócrata por Nevada)

Rosen ha hablado duramente durante el cierre para lograr que los republicanos aborden lo que los demócratas llaman la “crisis” del aumento de las primas de atención médica.

Saludó la promesa del líder de la mayoría del Senado, John Thune (RS.D.), de votar en diciembre un proyecto de ley para extender generosos subsidios bajo la Ley de Atención Médica Asequible como una concesión significativa.

“La concesión que hemos podido obtener para acercarnos a la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible es una votación sobre un proyecto de ley redactado y negociado por los demócratas del Senado. Permítanme ser claro: seguiré luchando como el infierno para asegurar que obliguemos a los republicanos a lograr esto”, dijo el domingo.

Senador Dick Durbin (demócrata por Illinois)

Durbin, líder demócrata del Senado y miembro número 2 del liderazgo demócrata del Senado, expresó su preocupación por el impacto del cierre en los trabajadores federales el mes pasado cuando la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales llamó a los demócratas a aprobar una resolución limpia y continua.

Dijo el 27 de octubre que la declaración del sindicato tuvo “mucho impacto”.

Durbin citó el domingo la tensión de los trabajadores federales que han tenido que trabajar sin sueldo durante más de un mes.

“Durante 40 días, el cierre más largo en la historia de Estados Unidos, los trabajadores federales se quedaron sin sueldo. Esto incluye a nuestros controladores de tráfico aéreo, cuyas torres ya no tenían suficiente personal. Continuaron trabajando 10 horas al día, seis días a la semana para mantener seguro nuestro espacio aéreo, con este estrés adicional en un trabajo que salva vidas”, dijo en un comunicado.

No planea presentarse a la reelección en 2026.

Senadora Jeanne Shaheen (RN.H.)

Shaheen, un alto miembro del Comité de Asignaciones del Senado, desempeñó un papel de liderazgo en la negociación del acuerdo para reabrir el gobierno.

Shaheen trabajó estrechamente con King para reunir un grupo de hasta 12 demócratas para negociar una salida al cierre.

Ella promocionó el acuerdo con Thune para celebrar una votación el próximo mes sobre la extensión de los subsidios mejorados a las primas del seguro médico.

“Este acuerdo otorga a los demócratas el control del pleno del Senado, en un momento en que los republicanos controlan todos los niveles de poder, en una de nuestras principales prioridades legislativas: ampliar los créditos fiscales mejorados para las primas para hacer que la atención médica sea más asequible para millones de estadounidenses”, dijo en un comunicado.

Senadora Maggie Hassan (DN.H.)

Hassan trabajó estrechamente con Shaheen, su colega de su estado natal, en las últimas semanas para reabrir el gobierno y sentar las bases para lo que espera sean “negociaciones bipartidistas serias para extender los recortes de impuestos para el seguro médico de la Ley de Atención Médica Asequible, que están a punto de expirar”.

“En un momento en el que las familias necesitan desesperadamente ayuda, la disfunción de Washington les está haciendo la vida más difícil”, dijo.

Dijo que escuchó “de familias” en New Hampshire “sobre el profundo dolor que ha causado el cierre del gobierno”.

Señaló que el acuerdo del Senado financiará los beneficios de SNAP hasta el 30 de septiembre y garantizará que el personal encargado de hacer cumplir la ley, los controladores de tráfico aéreo y otros trabajadores federales reciban su pago.

Tim Kaine (demócrata por Virginia)

Kaine representa a más de 140.000 trabajadores federales en Virginia y se centró en conseguir texto en el acuerdo del Senado para garantizar que los trabajadores federales que fueron suspendidos durante el cierre reciban pagos atrasados ​​y que se retenga a los más de 4.000 empleados federales que la administración Trump intentó despedir mediante reducciones de personal (RIF).

Kaine dijo que quería poner fin a lo que llamó las “travesuras” de la administración Trump durante el cierre y durante el período en que el gobierno está financiado por una resolución continua de corto plazo.

Obtuvo lenguaje en el acuerdo para garantizar que la administración Trump no pueda intentar ningún RIF adicional durante la duración de la medida de gasto provisional recién redactada, que duraría hasta el 30 de enero.

“Esta legislación protegerá a los trabajadores federales de despidos infundados, reintegrará a aquellos que hayan sido despedidos injustificadamente durante el cierre y garantizará que los trabajadores federales reciban salarios atrasados, como lo exige una ley que aprobé en 2019”, dijo en un comunicado. “Ese es un paso fundamental que ayudará a los empleados federales y a todos los estadounidenses que dependen de los servicios gubernamentales”.





