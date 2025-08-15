Greene acusa a Zelensky de tratar de “sabotear” la cumbre de Trump-Putin con huelgas de drones en Rusia







La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) Acusa al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de usar una huelga de drones para “sabotear” las próximas conversaciones de paz entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin.

Ucrania lanzó un ataque contra Rusia el jueves, matando al menos a una persona e hiriendo a más de una docena más, un día antes de la reunión de alto riesgo entre Trump y Putin en Anchorage, Alaska.

“En la víspera de las históricas conversaciones de paz entre el presidente Trump y el presidente Putin, Zelensky hace esto”, Greene escribió en una publicación en la plataforma social X. “Zelensky no quiere la paz y obviamente está tratando de sabotear los heroicos esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra en Ucrania”.

Ella agregó: “¡Ruego que prevalece la paz!”

La embajada ucraniana no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la colina.

Greene ha sido un crítico vocal de la participación estadounidense en la guerra de más de tres años y frecuentemente criticó a la administración Biden por proporcionar armas a Ucrania como aliado estadounidense.

Un grupo bipartidista de legisladores ha propuesto sanciones secundarias a los socios comerciales de Rusia para ayudar a desinflar su capacidad para financiar la guerra en el extranjero, pero la administración Trump ha retrasado los planes de imponer nuevos aranceles al Kremlin y sus socios comerciales, que se esperaba que entraran en vigencia el viernes pasado.

El jueves, Putin elogió a Trump por hacer “esfuerzos enérgicos y sinceros” hacia la paz en Ucrania. La reunión, el primero de Trump con el líder ruso desde su primera administración, tendrá lugar en la base conjunta Elmendorf-Richardson, especialmente sin Zelensky.

El líder ucraniano señaló a principios de esta semana que un seguimiento trilateral era posible a medida que avanzan las propuestas de alto el fuego. Pero antes de la cumbre del viernes, Zelensky dijo que cree que Putin está faroleando sobre las intenciones de poner fin a la guerra.

“Creo que Putin se beneficiará de esto, porque lo que busca, francamente, son las fotografías”, dijo Zelensky a un pequeño grupo de reporteros en el Palacio Presidencial de Kiev, incluido Robert Sherman de Newsnation. “Necesita una foto de una reunión con el presidente Trump”.

Putin ha presionado para mantener el control de la región de Donbas a pesar de las fuertes objeciones de Ucrania. Trump ha sugerido que tendrá que haber un “intercambio de tierras”, como parte de un acuerdo, que sigue siendo un obstáculo para las discusiones de paz.





Fuente