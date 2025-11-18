Harry Enten de CNN dice que este grupo ‘se volvió contra’ Trump de manera ‘masiva’





El analista jefe de datos de CNN, Harry Enten, analizó el lunes cómo los latinos, un grupo que jugó un papel clave en la victoria electoral de Donald Trump en 2024, se han enfadado con el presidente desde las primeras semanas de su segundo mandato.

“Lo que sea que Donald Trump esté haciendo en la mente de los latinos, no está funcionando. Se han vuelto contra él en cantidades enormes, masivas”, dijo.

Enten – citando Noticias CBS/YouGov encuestas— destacó cómo el índice de aprobación neta del presidente (porcentaje que aprueba menos aquellos que desaprueban) entre los latinos cayó de -2 puntos a principios de febrero a -34 a finales de octubre.

Destacó que la encuesta promedio muestra cambios “muy similares” en el índice de aprobación neta de Trump entre los latinos.

Al principio del segmento, Enten recurrió a un conjunto de encuestas que muestran que Trump tiene un índice de aprobación neta de -38 puntos entre los votantes latinos en lo que respecta a su manejo de la inmigración.

Esto marca un cambio de 36 puntos con respecto al año pasado, cuando los votantes latinos “confiaron” en la entonces vicepresidenta Kamala Harris más que en Donald Trump (+2 puntos), según Enten.

“Ahora en el tema de la inmigración, los latinos desprecian, odian a Donald Trump, 38 puntos por debajo. En su opinión, él está haciendo algo absolutamente mal en lo que respecta a la inmigración”, dijo.

Más tarde señaló cómo a los candidatos demócratas a gobernador este año les fue notablemente mejor en las áreas con mayor porcentaje latino de Nueva Jersey (cambio de 52 puntos hacia el partido en Union City) y Virginia (cambio de 22 puntos hacia el partido en Manassas Park) en comparación con las elecciones presidenciales del año pasado.

“La idea de lo que le pase a Donald Trump no afectará la votación. Si eres republicano, crees eso, eso es tierra de fantasía”, declaró Enten.

“Lo que le está sucediendo a Donald Trump impactó absolutamente lo que sucedió en las elecciones. En parte es la participación, pero en parte es la persuasión. Los latinos huyen de los republicanos y corren hacia los demócratas. Una gran reversión a la media”.

