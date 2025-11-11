Harry Enten de CNN dice que Trump tiene un ‘doble problema’ en este tema clave

El analista jefe de datos de CNN, Harry Enten, explicó el lunes por qué los estadounidenses no están comprando lo que Donald Trump está “tratando de vender” mientras el presidente continúa reimaginando el estado de la economía estadounidense.
“Este es el tipo de cosas que alimentan las pesadillas políticas”, dijo Enten.
Enten reveló que el sentimiento del consumidor en las condiciones económicas actuales: según lo medido por la Universidad de Michigan – alcanzó el 52,3% este mes, lo que marca la “peor visión jamás vista” de las condiciones actuales que se remontan a 1951.
“Esto es un récord en la forma en que uno no quiere batir récords”, dijo Enten, quien señaló que la cifra ha bajado un 30% desde enero, cuando Trump asumió el cargo.
La mayoría de los estadounidenses también ha culpado a las políticas de Trump de empeorar sus condiciones económicas (61%) y de empeorar sus propias finanzas (51%), según CNN/SSRS y Noticias CBS votación.
“Este es un doble problema para el presidente de Estados Unidos”, dijo Enten.
La semana pasada, Trump mentiras vendidas que los precios han bajado “sustancialmente”, que “casi no ha habido inflación” y que los precios de los comestibles han estado “muy bajos” desde que asumió el cargo.
el presidente notablemente hizo campaña sobre poner fin a la “pesadilla inflacionaria” y hacer bajar los precios “muy rápidamente”.
Más tarde, Enten recurrió a Facultad de Derecho de Marquette y ABC/El Correo de Washington Las encuestas muestran que entre el 76% y el 79% de los “independientes puros” (aquellos que no se inclinan ni por el Partido Republicano ni por el Demócrata) desaprueban a Trump en materia de economía.
Añadió que “no es de extrañar” que los republicanos fueran derrotados en las elecciones electorales de Virginia y Nueva Jersey la semana pasada.
“Si estas cifras se mantienen dentro de un año, los republicanos pueden decir adiós amigos, adiós a su mayoría en la Cámara, y es muy posible que también se despidan de su mayoría en el Senado”, dijo.