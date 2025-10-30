Jasmine Crockett trollea a Trump sobre Kimmel con un desafío cognitivo

La representante Jasmine Crockett (demócrata por Texas) dijo el miércoles que está lista para enfrentar a Donald Trump en un enfrentamiento cognitivo televisado después de que el presidente insultara su inteligencia y la desafiara a tomar la misma prueba que él.

“Si él está deprimido, yo estoy deprimido”, le dijo a Jimmy Kimmel días después de que el presidente la llamara “persona con bajo coeficiente intelectual” mientras se jactaba de haber aprobado una prueba cognitiva básica.

Trump lo llamó “una prueba de aptitud”, pero lo que describió fue en realidad la Evaluación Cognitiva de Montreal, que no es una prueba de aptitud ni una prueba de inteligencia en absoluto.

Su objetivo es detectar signos de deterioro cognitivo y demencia, y debe ser fácil de pasar por alguien con cognición normal.

Esta semana, Trump desafió tanto a Crockett como a la representante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) a “ir en su contra” en la prueba.

Trump: “Tienen a Jasmine Crockett, una persona con un coeficiente intelectual bajo. AOC tiene un coeficiente intelectual bajo. Haga que apruebe los exámenes que decidí hacer cuando estaba en Walter Reed. Son pruebas cognitivas. Dejemos que AOC vaya contra Trump. Dejemos que Jasmine vaya contra Trump. Las primeras dos preguntas son fáciles: un tigre, un elefante,… pic.twitter.com/H8Lo3vCj7a — Aarón Rupar (@atrupar) 27 de octubre de 2025

Kimmel dijo a principios de esta semana que era una gran idea y que todos deberían hacer la prueba en televisión, con él como presentador.

El miércoles por la noche sirvió como una especie de vista previa, con Kimmel haciéndole a Crockett algunas de las preguntas del examen.

Él le mostró una foto de un elefante, que ella identificó correctamente. Le pidió que repitiera cinco palabras, lo cual ella también hizo, una parte de la prueba de la que Trump se jactó en el pasado, diciendo que sus médicos quedaron impresionados.

“Dijeron que nadie lo pone en orden. En realidad, no es tan fácil, pero para mí fue fácil”, dijo Trump en 2020. “Esa no es una pregunta fácil”.

Kimmel le dijo a Crockett que si Trump acepta el desafío, podría haber una o dos bolas curvas.

“Quiero advertirles que habrá preguntas que lo favorecerán, como, ‘¿Cómo se saca ketchup de una botella?’ Y, ‘¿Cuál es la diferencia entre un molino de viento y un ventilador de techo?’”, dijo. “Así que esto no será fácil”.

Aun así, Crockett dijo que está lista para enfrentar a Trump en un enfrentamiento cognitivo televisivo en vivo.

“Estamos pensando en realizar esto en Meadowlands o en el Rose Bowl o en el agujero humeante que solía ser el ala este de la Casa Blanca”, dijo Kimmel. “¿Tiene alguna preferencia sobre dónde estaría?”

“Me refiero al agujero que solía ser la Casa Blanca”, dijo Crockett.

