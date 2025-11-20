Jimmy Kimmel detecta la laguna jurídica que Trump puede utilizar para bloquear los archivos de Epstein

“Fue un triunfo tan aplastante que Trump podría volver a enterrar los archivos de Epstein debajo de él”, dijo Kimmel en un monólogo que pudo haber provocado un arrebato del presidente en mitad de la noche.
El proyecto de ley llegó a Trump para su firma.
“Ahora, normalmente cuando Trump recibe una factura, se declara en quiebra y no la paga”, dijo Kimmel.
“Trump no ha estado tan nervioso por firmar algo desde el certificado de nacimiento de Don Jr.”, dijo Kimmel.
Sin embargo, el proyecto de ley también permite al departamento retener cualquier cosa que pueda poner en peligro una investigación en curso, y eso preocupa a Kimmel.
“No sabemos si el Departamento de Justicia realmente hará públicos todos los archivos o si quedarán atrapados en investigaciones”, dijo. “Específicamente, las investigaciones que Trump ordena mantenerlas involucradas en las investigaciones”.
También existe la preocupación de que el Departamento de Justicia haya estado redactando y eliminando referencias a Trump y sus aliados, y que lo que finalmente publiquen sea desinfectado.
“¿Tendremos los documentos originales o Trump sacará una Taylor Swift y nos dará los ‘archivos Epstein: la versión de Donny’ del documento?” -Preguntó Kimmel. “Es posible que nunca lo sepamos”.
Vea más en su monólogo del miércoles por la noche:
