Jimmy Kimmel trollea al senador Ted Cruz con un cruel recordatorio navideño





Se está gestando una guerra civil MAGA entre algunos de los aliados clave del presidente Donald Trump en el Congreso, y Jimmy Kimmel está aquí para ello.

La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) ha criticado a sus compañeros republicanos por el aumento en las primas de seguros médicos que se producirá a finales de este año debido a la expiración de los créditos de la Ley de Atención Médica Asequible.

“Aquí hay una mujer, Marjorie Taylor Greene, que no sólo bebió Kool-Aid. Ella lo bebió”, dijo Kimmel. “No sólo los comentarios habituales como ‘cerrar las fronteras’ y ‘las elecciones fueron robadas’. Bebía sabores oscuros que solo estaban disponibles por tiempo limitado, como ‘láser espacial judío’ y ‘Pizzagate’. Y ahora, mirando a esta gente a su alrededor, dice: ‘¿Están locos?’ A veces vas tan a la derecha que sales por el otro lado”.

Pero la posición de Greene ha irritado a algunos de su propio lado del pasillo, incluido el senador Ted Cruz (republicano por Texas), enemigo de Kimmel desde hace mucho tiempo.

“Ted Cruz está tan enojado con Marjorie que apenas puede desquiciar su mandíbula para tragarse un lechón”, dijo Kimmel, y mostró imágenes de Cruz afirmando que Greene es “muy, muy liberal ahora”.

“Tengo que decir que me encanta esto”, confesó Kimmel. “Se siente como ‘Jurassic Park’ cuando los velociraptores se vuelven contra los tipos que dirigen el lugar”.

Luego le disparó a Cruz con el tema de Halloween.

“Sabes, Ted Cruz es el único senador estadounidense en ejercicio que puede ir a pedir dulces sin máscara”, dijo. “Su rostro natural es más que suficiente”.

Vea más en su monólogo del jueves por la noche:





Fuente